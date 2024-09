Il calciatore professionista Brett Favre sta combattendo il morbo di Parkinson.

In una udienza presso un tribunale riguardo all'allegato utilizzo improprio di fondi del welfare nel Mississippi, l'ex stella del football americano Brett Favre ha annunciato pubblicamente la sua diagnosi di malattia di Parkinson. I media di tutto il Paese hanno riportato la notizia. Favre è stato chiamato a testimoniare a causa dei sospetti di appropriazione indebita di 77 milioni di dollari dal programma Temporary Assistance for Needy Families, destinato ad aiutare le famiglie in difficoltà nel Mississippi. Nonostante non fosse sotto indagine, Favre ha parlato del suo investimento in una società biotecnologica che riteneva stesse sviluppando un farmaco rivoluzionario per combattere i traumi cerebrali.

Favre ha poi condiviso i suoi referti medici, dicendo: "Anche se è troppo tardi per me - mi è stata diagnosticata la malattia di Parkinson di recente - questa questione è importante per me". La leggenda del football ha concluso la sua carriera nel 2011, annunciando il ritiro nel 2008 e nel 2009 per poi tornare entrambe le volte.

Se i problemi neurologici di Favre possono essere collegati alla sua carriera nel football rimane ancora da chiarire. Nel 2022, il campione del Super Bowl del 1997 ha dichiarato di aver subito "migliaia" di commozioni cerebrali durante i suoi 20 anni nella NFL. "Se hai le orecchie che fischiano e vedi le stelle, è una commozione cerebrale", ha spiegato Favre durante un'intervista al "Today Show" nel 2018. "E se quella è una commozione cerebrale, ne ho avute centinaia, forse migliaia, durante la mia carriera, il che è piuttosto preoccupante".

Brett Favre è sposato con Deanne Tynes e ha due figlie adulte, Breleigh e Brittany. Quest'ultima gli ha dato un nipote durante il suo periodo come quarterback, rendendolo l'unico nonno nella NFL al momento.

La copertura mediatica dell'udienza di Favre si è anche concentrata sul suo investimento nella società biotecnologica, con un focus sul suo potenziale per combattere i traumi cerebrali causati dagli infortuni legati al football. Nonostante i suoi problemi di salute, l'amore di Favre per l'intrattenimento si è esteso oltre il football, apparendo spesso in talk show per discutere vari argomenti.

Leggi anche: