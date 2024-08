- Il calciatore islandese Gudjohnsen parte dall'Hansa Rostock

Attaccante Sveinn Aron Gudjohnsen ha detto addio a FC Hansa Rostock dopo un periodo di sei mesi. Il calciatore islandese di 26 anni si trasferisce al club norvegese della Premier League Sarpsborg 08 FF, come confermato dalla squadra di calcio di bassa lega. Gudjohnsen si è unito a Rostock dalla squadra svedese IF Elfsborg a gennaio e ha segnato un gol in 14 partite ufficiali per FC Hansa. Di recente, la squadra retrocessa in seconda divisione ha rafforzato la propria linea offensiva con Albin Berisha (Petrolul Ploiesti) e Antonio Jonjic (SV Wehen Wiesbaden).

