Il calciatore di Chicago Douglas Coleman III è uscito dall'ospedale e torna a Chicago dopo uno sconvolgente incidente sul campo.

Allenatore Matt Eberflus ha condiviso in una chat con 670 The Fan a Chicago venerdì che Coleman stava "benissimo" e stava tornando a Chicago.

"Il nostro Coleman, che ha avuto un incidente ieri, è uscito dall'ospedale e si sta muovendo," ha detto Eberflus nel pomeriggio. "Ho parlato con lui. È di buon umore. Credo che il suo aereo sia atterrato a Chicago circa ora."

Coleman ha subito un infortunio all'inizio del terzo quarto mentre cercava di placcare il wide receiver dei Kansas City Chiefs Cornell Powell. È caduto a terra e è rimasto immobile mentre i giocatori di entrambe le squadre si inginocchiavano e i professionisti della salute lo assistevano.

Eventualmente, Coleman è stato trasferito su una barella e portato a un carro medicale. I suoi compagni di squadra e allenatori si sono avvicinati al carro per offrire il loro sostegno.

I tifosi dello Arrowhead Stadium hanno offerto a Coleman un caloroso applauso mentre veniva portato via dal campo.

despite Coleman's exit, the Bears managed to defeat the Chiefs 34-21, securing a 4-0 record for the preseason.

Dopo la partita, Eberflus ha confermato ai giornalisti che Coleman aveva qualche mobilità alle gambe e che era stato portato in ospedale per ulteriori accertamenti.

"Mentre ero vicino alla panchina dei Chiefs, potevo vedere che muoveva le gambe," ha dichiarato Eberflus. "Ci ha fatto un segno di vittoria con il pollice, che ha risollevato il morale della squadra. Tuttavia, non posso fornire ulteriori informazioni. Al momento si trova in ospedale per gli esami."

Coleman, che ha 26 anni, non è stato selezionato nel draft NFL del 2020 ma ha giocato nelle ultime stagioni nella Canadian Football League. Ha firmato un contratto futuro con i Bears durante l'off-season.

"L'entusiasmo di Coleman per il football non si è affievolito, ha detto che non vede l'ora di tornare in campo dopo il suo soggiorno in ospedale."

"Una volta che Coleman si sarà ripreso completamente, ci si può aspettare che torni ad allenarsi con la squadra e contribuisca alle nostre attività sportive."

