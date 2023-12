Il calciatore David Brooks annuncia di essere libero dal cancro

L'anno scorso a Brooks è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin al secondo stadio . Si tratta di una forma di cancro che colpisce il sistema linfatico o "i tessuti e gli organi che producono, immagazzinano e trasportano i globuli bianchi che combattono le infezioni", secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie.

"Vorrei dire un enorme grazie a tutto l'incredibile staff medico per il loro incredibile lavoro e supporto durante tutto il processo", ha scritto il centrocampista sui social media.

"La scorsa settimana ho incontrato il mio specialista dopo aver esaminato i risultati finali degli esami. Sono felice di poter dire che il trattamento ha avuto successo e che ora posso dire di aver ricevuto il via libera e di essere libero dal cancro".

"Queste parole sono incredibili da dire e sono così grato per tutti i vostri messaggi e auguri, che mi hanno davvero aiutato a superare i momenti difficili".

Il 24enne Brooks ha detto che spera di tornare presto in piena forma.

"Sono determinato a lavorare sodo nei prossimi mesi e non vedo l'ora di tornare a giocare davanti a voi in campo in un futuro non troppo lontano", ha aggiunto.

Martedì il Bournemouth ha conquistato la promozione in Premier League grazie al gol di Kieffer Moore nella vittoria per 1-0 contro il Nottingham Forest.

Il Bournemouth, retrocesso dalla massima serie del calcio inglese nel 2020, è arrivato secondo in Championship.

Fonte: edition.cnn.com