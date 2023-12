Il calciatore Da'vian Kimbrough fa uno storico debutto a 13 anni

Kimbrough è entrato come sostituto all'87° minuto della vittoria di Sacramento per 2-0 contro i Las Vegas Lights, diventando così il più giovane atleta professionista negli sport di squadra americani. Secondo il sito web del Sacramento Republic, la partita si è svolta davanti a un pubblico numeroso all'Heart Health Park.

All'età di 13 anni, sette mesi e 13 giorni, Kimbrough è diventato anche il più giovane giocatore di calcio professionista a debuttare in una partita competitiva.

Il record precedente era detenuto da Axel Kei, che ha esordito a 13 anni, nove mesi e nove giorni l'8 ottobre 2021 per i Real Monarchs contro i Colorado Springs Switchbacks.

Il record del più giovane atleta professionista negli sport di squadra americani era precedentemente detenuto da Maximo Carizzo del New York City FC 2, un record stabilito nel 2022, ha dichiarato il club di Sacramento.

Il Sacramento Republic milita nel campionato USL, il secondo livello del calcio statunitense.

Con la vittoria, Sacramento rimane al primo posto nella Western Conference.

Kimbrough ha firmato con Sacramento in agosto, diventando così il più giovane atleta professionista nella storia degli sport di squadra statunitensi.

Kimbrough è entrato a far parte dell'accademia della squadra nel 2021 all'età di 11 anni, segnando 27 gol in 31 partite e guidando una squadra composta da giocatori di un anno più grandi di lui.

Nella sua stagione di debutto nelle giovanili della squadra, ha giocato un ruolo chiave nella squadra Under 13 della Repubblica, che ha ottenuto un record nazionale di 30 vittorie e una sconfitta, tra cui 27 vittorie consecutive per iniziare la stagione.

L'anno successivo, con la squadra Under 14, Kimbrough ha aiutato la squadra a classificarsi al primo posto nella divisione MLS Next - il campionato giovanile della Major League Soccer - con la Repubblica che ha superato gli avversari per 148-22. In due stagioni di MLS Next ha realizzato 61 gol in 81 presenze.

Sacramento ha ancora una partita di stagione regolare, prima di disputare i quarti di finale della Western Conference il 21 ottobre. Con i risultati del fine settimana, Sacramento avrà il vantaggio del campo di casa per i quarti di finale, secondo il sito web del club.

Fonte: edition.cnn.com