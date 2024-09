- Il calciatore belga Vranckx ha prorogato il contratto con il Wolfsburg

VFL Wolfsburg ha sorprendentemente mantenuto il calciatore belga Aster Vranckx nella loro rosa. Il 21enne, che era stato dato per certo in partenza durante l'estate, è ora legato a Wolfsburg almeno fino al 2025, secondo quanto dichiarato dalla regione della Bassa Sassonia. Il direttore sportivo Sebastian Schindzielorz ha fiducia in Vranckx, affermando che "in lui c'è ancora tanto potenziale inespresso".

Vranckx ha firmato con Wolfsburg nel 2021. Tra l'autunno del 2022 e l'estate del 2023, il centrocampista è stato prestato all'AC Milan. Recentemente, Vranckx è stato accostato ad AC Firenze, Lazio Roma e Aston Villa. Tuttavia, la proroga del contratto impedisce a Wolfsburg di perdere Vranckx a parametro zero l'anno prossimo.

