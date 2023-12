Il calciatore australiano gay Josh Cavallo dice che la Coppa del Mondo non dovrebbe andare in Qatar, dove l'omosessualità è illegale

Da quando, nell'ottobre del 2021, ha preso quella decisione che gli ha cambiato la vita, Cavallo è diventato uno dei nomi e dei volti più riconoscibili del calcio mondiale, oltre a essere diventato un'icona.

La stella dell'Adelaide United è stata recentemente nominata "Uomo dell'anno" in occasione di una cerimonia di premiazione organizzata da Attitude Magazine, la più grande rivista LGBTQ d'Europa. Si è trattato del culmine di un anno vorticoso, iniziato con quello che lui descrive come l'inizio di un nuovo capitolo della sua vita.

"È stata una cosa enorme per me", racconta Cavallo alla CNN Sport. Fare coming out è stato molto per la mia famiglia, per i miei amici ed è stato un enorme passo avanti".

Non sapevo cosa aspettarmi... e l'ho presa nel miglior modo possibile e l'ho portata avanti, e questo è ciò che sono".

"Non volevo più nascondermi e volevo mostrare a tutti chi è Josh Cavallo. Vedere che sto influenzando e aiutando le persone nella loro vita quotidiana.

"Cammino per le strade di Londra e vengo fermato. Sono stato a Londra solo due volte e mi sono detto: 'Wow, vengo dall'Australia e quello che ho fatto l'ho fatto tramite i social media', e vedere l'impatto che ha avuto da persone dall'altra parte del mondo è assolutamente fenomenale".

A distanza di un anno, Cavallo rimane l'unico calciatore maschio di serie A apertamente gay al mondo - gioca per l'Adelaide United nella serie A australiana - ma la sua decisione ha ispirato Jake Daniels, attaccante del Blackpool, club di seconda divisione inglese, a fare coming out nel maggio di quest'anno.

Cavallo ammette di non sapere quale sarebbe stata la reazione al suo annuncio, e anche se ci sono stati commenti negativi, per ogni messaggio di odio che dice di aver ricevuto, ce ne sono 100 di sostegno.

Sebbene abbia provato delle preoccupazioni prima di dichiararsi pubblicamente, dice che la sensazione più grande è stata quella di essere "emotivamente contento" di non doversi più "nascondere e vivere nella paura".

"Era solo l'incertezza, visto che non c'era nessun calciatore gay attivo che avesse fatto coming out prima di allora e non c'era nessun piano", ricorda.

"Non sapevo cosa aspettarmi, non sapevo come avrebbe reagito la gente, c'era molta incertezza ed è qualcosa con cui ho lottato crescendo e per cui mi ci è voluto tanto tempo per diventare la persona che sono".

Volevo essere quella persona che, sai, la gente guarda ora e dice: "Oh mio Dio, è così figo. Voglio farlo anch'io. Voglio fare quello che sta facendo Josh" e voglio che sia inclusivo e influente.

"È fantastico vedere le persone che lavorano nell'industria del calcio, gli arbitri e le persone che lavorano nello sport fare riferimento alla mia storia e dire che ho avuto un'influenza su di loro. È assolutamente fenomenale che abbia avuto questo impatto".

Una lunga strada da percorrere

Cavallo nomina Lionel Messi come una delle sue ispirazioni in campo, ma dice di aver guardato a Justin Fashanu come ispirazione nella sua vita personale.

Fashanu è diventato il primo calciatore professionista apertamente gay dopo aver fatto coming out nel 1990 mentre giocava nella massima serie inglese, ma il contraccolpo subito lo ha portato a togliersi la vita otto anni dopo.

"Vedere quella storia finire in un modo così triste mi ha fatto male e non volevo che la gente avesse questa prospettiva", dice Cavallo.

"È così bello essere gay. È così bello essere un calciatore e sentirsi a proprio agio nella propria pelle. Perché non lo stiamo abbracciando? E sapevo di avere la possibilità di cambiare le cose".

All'inizio del mese, gli ex giocatori della Spagna Iker Casillas e Carles Puyol sono stati ampiamente criticati dopo che il primo ha pubblicato un tweet in cui affermava di essere gay.

In un post ora cancellato sul suo account Twitter ufficiale, Casillas ha scritto: "Spero di essere rispettato: Sono gay". In risposta, l'ex capitano del Barcellona Carles Puyol ha scritto: "È arrivato il momento di raccontare la nostra storia, Iker".

Casillas, che ha due figli con l'ex moglie, ha cancellato il post poco dopo l'invio e si è poi scusato, così come Puyol. Il tweet originale è arrivato nel mezzo di un gossip dei media spagnoli che ha collegato Casillas a più donne dopo il suo divorzio.

Cavallo, che all'epoca aveva twittato una critica alla coppia, afferma che la banalizzazione di un argomento così importante rende un cattivo servizio a coloro che nel mondo affrontano persecuzioni per la loro sessualità.

"È difficile per le persone capire quando non lo vivono", afferma.

Ricevi un sacco di messaggi via social media di persone in Paesi come il Qatar che dicono: "Josh, ti prego, aiutami. Voglio fare coming out, voglio essere me stesso ma mi criminalizzeranno. Mi daranno la pena di morte".

Quando si sentono cose del genere, ci si spezza il cuore perché sono cose che la gente comune passa in questi Paesi".

"Ci sono 69 Paesi al mondo che ancora lo criminalizzano, quindi è un argomento enorme e importante e vedere icone del gioco che si prendono gioco di questo e deridono la mia stessa tribù, mi ferisce e mi offende perché ci sono molte persone che lottano per la loro vita solo per essere a proprio agio con chi sono nella loro pelle".

Cavallo dice che lo scambio tra Casillas e Puyol dimostra che il calcio ha ancora "molta strada da fare" per sradicare l'omofobia, anche se lo sport ha recentemente fatto passi nella giusta direzione.

"Qualcosa che potrebbe essere uno scambio di battute o una presa in giro è piuttosto offensivo per persone come noi, perché attraversiamo la nostra vita in modo così forte, trovando la nostra identità di chi siamo e finalmente costruiamo il coraggio di essere chi siamo e di essere a nostro agio nella nostra pelle", dice.

"Poi vedere persone e leggende del gioco che lo fanno ci fa molto male perché guardiamo a queste persone. Sono le persone contro cui sogniamo di giocare o con cui giochiamo.

"Quindi vedere persone del genere fare cose del genere e [fare] battute stupide del genere fa male soprattutto a me stesso e alla mia comunità".

Dopo aver annunciato la sua sessualità l'anno scorso, Cavallo ha detto che avrebbe "paura" di giocare in Qatar, dove l'attività omosessuale è vietata.

In risposta ai timori di Cavallo, Nasser Al Khater, amministratore delegato del comitato organizzatore del torneo, ha dichiarato alla CNN: "Al contrario, gli diamo il benvenuto qui nello Stato del Qatar, gli diamo il benvenuto per venire a vedere anche prima della Coppa del Mondo... Nessuno si sente minacciato qui, nessuno si sente insicuro".

"Personalmente so che se andrò lì, sarò protetto perché sono sotto gli occhi di tutti", ha detto Cavallo alla conduttrice della CNN Amanda Davies.

"Ma non è di me che mi preoccupo. Sono quelli che mi mandano messaggi. Sono le persone che non sono sotto gli occhi di tutti che hanno paura di essere se stesse e di camminare per strada".

"Vedere che ci stiamo dirigendo verso un Paese che criminalizza persone come me... è piuttosto preoccupante", ha aggiunto Cavallo.

La CNN ha contattato gli organizzatori della Coppa del Mondo del Qatar per un commento sui commenti di Cavallo, ma non ha ottenuto risposta.

All'inizio di quest'anno, l'ex giocatore dell'Inghilterra David Beckham è diventato uno dei più importanti ambasciatori della Coppa del Mondo in Qatar.

Beckham è stato ampiamente criticato per aver accettato il ruolo e Cavallo ha detto che vorrebbe vedere Beckham usare la sua piattaforma per sostenere la comunità LGBTQ.

"Non conosco David personalmente, quindi non posso commentare lui e le sue azioni", dice Cavallo. Ma avere degli alleati nel gioco è davvero utile e quando ho fatto coming out nel mio spogliatoio, i miei compagni di squadra e vedere l'accoglienza - ognuno di loro è un mio alleato".

"Mi ha reso molto orgoglioso e ti fa emozionare perché è una cosa per cui ho lottato a lungo. Quindi ha un impatto significativo su di me e sulla mia comunità.

"Se qualcuno come David Beckham, con la sua piattaforma, si avvicina a noi e diventa un alleato come noi vogliamo che sia, è davvero utile.

"Se riuscisse a fare il passo successivo e a dimostrare cosa significa per la comunità LGBTQ, sarebbe fantastico".

