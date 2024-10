Il calciatore Alvaro Morata si trasferisce prontamente dopo l'errore del sindaco sui social media.

Alvaro Morata, che ha guidato la Spagna alla vittoria nell'Europeo 2024 all'inizio di quest'anno, ha raggiunto l'AC Milan a luglio e successivamente ha acquistato una proprietà a Corbetta, un piccolo paese situato sulla periferia di una metropoli del nord Italia.

Sembrando entusiasta dell'arrivo di Morata, il sindaco di Corbetta, Marco Ballarini, ha esteso il suo benvenuto al nuovo arrivato su Instagram.

"No, non è uno scherzo del pesce d'aprile; Álvaro Morata, il campione, si è stabilito a Corbetta", ha dichiarato Ballarini giovedì, rivelando la sua simpatia per il rivale odiato di Milano, l'Inter.

Tuttavia, Morata sembrava infastidito dal post di Ballarini e lo ha rimproverato su Instagram Stories per "aver violato la mia privacy". Ha anche rivelato l'intenzione di cercare una nuova residenza.

"Per fortuna, non possiedo proprietà costose. Le mie vere ricchezze sono i miei figli, la cui sicurezza hai messo a rischio", ha scritto Morata, come riportato da Reuters.

"Ho immaginato che il governo comunale di Corbetta mi avrebbe concesso un certo grado di privacy, ma invece sono costretto a cambiare casa immediatamente a causa della tua incompetenza nella gestione dei social media e nella tutela dei tuoi residenti".

CNN ha cercato di ottenere commenti da Ballarini.

Durante la sua carriera, Morata ha avuto il privilegio di giocare per club rinomati come Real Madrid, Juventus e Chelsea. Ha segnato due volte nelle sue sei partite con i Rossoneri finora.

Nonostante la sua carriera calcistica di successo con squadre come Real Madrid, Juventus e Chelsea, l'ultima avventura di Alvaro Morata a Corbetta è stata segnata da preoccupazioni per la privacy, portandolo a considerare di cambiare casa.

Indipendentemente dalla sua passione per il calcio e dai suoi successi nei vari campionati sportivi, la pace di Morata a Corbetta sembra essere stata turbata a causa dell'attenzione indesiderata e dell'invasione della privacy.

