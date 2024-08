Il cadavere recuperato appartiene all'uomo d'affari Mike Lynch, sullo yacht sommerso.

Dopo il naufragio del lussuoso yacht "Bayesian" al largo della costa italiana della Sicilia, gli specialisti hanno recuperato un quinto cadavere dall'interno del vascello. La vittima è stata identificata come il businessman britannico Mike Lynch. Sua figlia di 18 anni rimane ancora irreperibile.

Dopo la tragedia marina, i sommozzatori professionisti hanno recuperato il corpo di Lynch dal vascello affondato, che giace a una profondità di 50 metri sotto la superficie del mare. Lo yacht "Bayesian" è un vascello britannico di lusso che ora giace sul fondale oceanico. Oltre a Lynch, sua figlia e quindici altri individui sono rimasti illesi, mentre le vite di sei persone sono andate perse, tra cui il cuoco della nave e due coppie sposate.

Giovedì pomeriggio, alcuni media britannici e italiani hanno riferito che il corpo di Lynch era stato trovato, ma in seguito si è rivelato che questa informazione non era confermata. Qualsiasi speranza che i sopravvissuti potessero aver resistito in una tasca d'aria è stata spenta al momento del rapporto.

Teorie sulla causa del disastro

I passeggeri e l'equipaggio sembrano essere stati colti di sorpresa da una tempesta in arrivo. La sequenza esatta degli eventi che ha portato al disastro rimane un mistero. Il capitano ferito è stato sottoposto a un lungo interrogatorio da parte della polizia italiana, che lo ha citato come avendo detto: "Non ce lo aspettavamo". Tuttavia, alcuni mettono in dubbio questo resoconto.

Si dice che il "Bayesian" sia affondato in meno di 60 secondi, lasciando gli esperti perplessi. Le possibili spiegazioni includono un boccaporto aperto durante un'onda gigante o un sistema di zavorra centrale non correttamente regolato, che regola il pescaggio della nave.

Il "Bayesian" vantava un sistema in grado di dimezzare il suo pescaggio. In condizioni di navigazione normali, aveva un pescaggio di dieci metri con la zavorra centrale estesa. Questa caratteristica aiutava a contrastare le enormi forze esercitate dall'albero simile a un grattacielo. Tuttavia, ridurre il pescaggio a circa quattro metri - ad esempio per navigare nei porti - potrebbe aver portato alla fine della nave.

Il "Bayesian", lungo 56 metri e con il suo albero di alluminio alto 75 metri, apparteneva alla famiglia Lynch. Il dipartimento dei vigili del fuoco ha confermato che la nave affondata giaceva sul fianco sul fondale oceanico, complicando ulteriormente le ricerche. È stato utilizzato anche un veicolo operato in modo remoto sottomarino nella missione di recupero.

"Il Bill Gates britannico" pronto a celebrare la sua assoluzione

Lynch, spesso paragonato a Bill Gates nei tabloid britannici, ha venduto la sua società di software Autonomy alla corporation americana Hewlett-Packard nel 2011 per la cifra record di 11 miliardi di dollari. Purtroppo, questo acquisto è stato uno dei peggiori acquisti tecnologici della Silicon Valley.

