Il cadavere in decomposizione della figlia di Mike Lynch e' stato scoperto.

Lo yacht di lusso appartenente al tycoon britannico Mike Lynch ha incontrato la sua fine il lunedì durante una tempesta, vicino alla costa siciliana. I sommozzatori hanno ora localizzato il sesto cadavere all'interno del vascello sommerso, sospettato essere la figlia di Lynch che era scomparsa. Il corpo verrà sollevato dalla "Bayesian" da sommozzatori professionisti, raggiungendo una profondità di 50 metri. In totale sono state contate sette vittime, tra cui Lynch, una figura di spicco nel mondo degli affari britannici a 59 anni, anche lui incluso tra i morti. La moglie di Lynch, che era anche a bordo, è tra i 15 sopravvissuti.

Su un totale di 22 persone a bordo, si presume che sette abbiano perso la vita, tra cui due coppie di amici di Lynch. I resti di Lynch, lo chef del vascello e le due coppie morte erano già stati recuperati prima di questa scoperta.

Sembra che l'imminente tempesta non sia stata rilevata dall'equipaggio o dagli ospiti del vascello. La "Bayesian", un vascello lungo 56 metri affascinato da un matematico britannico del 18° secolo e considerato uno dei più grandi velieri del mondo, era straordinariamente vicina alla costa - solo circa mezzo miglio nautico, o 900 metri, di distanza.

La causa del disastro rimane sconosciuta. I sospetti si stanno accumulando contro il capitano, un neozelandese, che pilotava il vascello. Egli ha dichiarato, "Non ce l'aspettavamo". Tuttavia, la versione del capitano suscita preoccupazioni. Egli è stato interrogato dalle autorità per ore, ma l'ufficio del procuratore pubblico non ha ancora dichiarato se verrà avviata un'indagine.

Lynch pianificava una gita di celebrazione

Lynch aveva pianificato di celebrare la sua vittoria in tribunale sulla vendita della sua azienda con una serata in famiglia e tra amici durante la crociera. Purtroppo, la metà dei passeggeri è morta.

Le coppie di amici che sono morte erano Jonathan Bloomer, capo della banca d'investimento di Morgan Stanley, e sua moglie Anne Elizabeth, nonché l'avvocato Chris Morvillo e sua moglie, Nada. Al momento del disastro, si trovavano tutti nelle loro rispettive cabine, purtroppo incapaci di evacuare. L'equipaggio, ad eccezione dello chef, è sopravvissuto all'incidente.

Di recente un altro amico è morto

Lynch era spesso chiamato il "Bill Gates britannico" nella sua patria. Lynch ha venduto la sua azienda di software, Autonomy, a Hewlett-Packard per 11 miliardi di dollari USA (circa 10 miliardi di euro) nel 2011, un affare considerato uno dei peggiori takeover di Silicon Valley.

Secondo le accuse, Lynch, in collaborazione con l'ex responsabile finanziario Steve Chamberlain, ha rappresentato in modo ingannevole lo stato dell'azienda a Hewlett-Packard. both Lynch and Chamberlain were cleared of these charges. Tragicamente, Chamberlain è recentemente morto, investito da un'auto mentre correva.

I lavoratori di soccorso stanno attualmente lavorando per recuperare il corpo della figlia di Lynch dalle profondità della "Bayesian". Nonostante i loro sforzi, la versione del capitano della tempesta inaspettata ha sollevato preoccupazioni e sospetti.

Mentre l'operazione di soccorso continua, alcuni degli amici più stretti di Lynch, tra cui Jonathan Bloomer e Chris Morvillo, sono morti nelle loro cabine durante il disastro. Le loro tragiche morti si aggiungono all'elenco crescente di vittime della gita di celebrazione che è diventata un disastro.

