Il cadavere dell'imprenditore Mike Lynch è stato trovato nello yacht sommerso.

I sommozzatori hanno recuperato un quinto corpo umano dal lussuoso yacht britannico "Bayesian" affondato al largo delle coste dell'isola mediterranea italiana di Sicilia. La vittima è stata identificata come il magnate della tecnologia britannica Mike Lynch. Il suo corpo è stato recuperato dallo yacht a una profondità di 50 metri. Purtroppo, la figlia diciottenne di Lynch non è ancora stata trovata.

In precedenza, i corpi dell'avvocato americano Christopher Morvillo e della sua moglie Neda Morvillo, insieme a quelli del banchiere britannico Jonathan Bloomer e della sua moglie Judith Bloomer, erano stati recuperati dal vascello sommerso. In totale, quindici persone sono sopravvissute al naufragio, tra cui la moglie di Lynch.

Il mercoledì pomeriggio, diversi media italiani e britannici hanno riferito che il corpo di Lynch era stato trovato. Tuttavia, si è poi rivelato che questa informazione era errata. Any hopes of survivors lodged in air pockets had been extinguished by that point.

Possibili ragioni per il disastro

I passeggeri e l'equipaggio sembrano essere stati colti di sorpresa da una tempesta in arrivo. La cronologia degli eventi rimane incerta. Le autorità italiane hanno interrogato per ore il capitano ferito, che avrebbe dichiarato: "Non ce lo aspettavamo". Tuttavia, alcune persone mettono in dubbio la veridicità di questo resoconto.

Si sospetta che il "Bayesian" sia affondato in soli 60 secondi. Gli esperti stanno ancora cercando di risolvere questo enigma. Le congetture includono un boccaporto non fissato durante un'ondata mostruosa o un meccanismo di governo del timone configurato in modo errato.

Lo yacht era equipaggiato con un sistema che gli consentiva di dimezzare il suo pescaggio: mentre il timone mobile era completamente esteso, il pescaggio raggiungeva quasi i dieci metri, bilanciando le forze esercitate dall'enorme albero. Tuttavia, il pescaggio poteva essere ridotto a circa quattro metri per entrare in un porto, il che potrebbe aver causato l'incidente sia per gli ospiti che per l'equipaggio.

Il "Bayesian", lungo 56 metri, uno dei più grandi yacht a vela del mondo con un'albero in alluminio alto 75 metri, apparteneva alla famiglia Lynch. La nave arenata, attualmente sdraiata sul fianco sul fondale marino, presenta ulteriori sfide per le ricerche. L'operazione ha incluso anche un robot subacqueo.

Il "Bill Gates britannico" voleva celebrare la sua assoluzione

Lynch viene spesso chiamato il "Bill Gates britannico" dai tabloid britannici a causa della sua prestigiosa società di software, Autonomy. Ha venduto Autonomy al conglomerato statunitense Hewlett-Packard per 11 miliardi di dollari nel 2011 - un'acquisizione tecnologica molto criticata nei libri

