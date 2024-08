- Il BVB ha battuto l' Aston Villa 2-0 in finale

Borussia Dortmund ha aperto la nuova stagione in grande stile con una netta vittoria per 2:0 (2:0) contro l'Aston Villa. La squadra della Bundesliga ha superato l'ultima prova prima della prima partita ufficiale il prossimo sabato in Coppa di Germania contro il club della Regionalliga Phoenix Lübeck. La partita si è disputata allo stadio Signal Iduna Park gremito, con circa 81.365 spettatori.

Tre nuovi acquisti, Pascal Groß (Brighton), Waldemar Anton (Stuttgart) e Yan Couto (Manchester City), hanno iniziato la partita titolari. Nonostante l'assenza del nuovo attaccante Serhou Guirassy (Stuttgart) per infortunio, la squadra allenata da Nuri Sahin, reduce da un campo di allenamento di nove giorni a Bad Ragaz, in Svizzera, ha offerto una prestazione impressionante nella prima metà della partita, ma è calata nella ripresa.

La partita era parte dell'apertura ufficiale della stagione del club della Ruhr. Un momento emozionante è stato il saluto di Edin Terzic, l'ex allenatore del Dortmund che ha lasciato alla fine della scorsa stagione, accolto con calorosi applausi.

I nuovi acquisti Pascal Groß, Waldemar Anton e Yan Couto hanno dimostrato il loro valore nella formazione titolare, mostrando di poter contribuire al successo del Borussia Dortmund oltre ai 'volti' familiari. Dopo la ripresa, la prestazione della squadra è sembrata influenzata di più dall'assenza dell'altro attaccante infortunato, Serhou Guirassy, piuttosto che dai nuovi acquisti.

Leggi anche: