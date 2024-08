Il BVB è in una corsa di alto profilo per Beier.

La scorsa stagione, Maximilian Beier ha segnato il gol vincente per la TSG Hoffenheim contro il Borussia Dortmund, ma ora sta cambiando squadra: il nazionale Under 21 presto farà il tifo per il BVB, che ha superato la concorrenza di alto livello.

Il Borussia Dortmund, club di Bundesliga, ha ingaggiato l'attaccante della nazionale Maximilian Beier dalla squadra rivale TSG Hoffenheim. Il BVB ha confermato il trasferimento, con Beier che ha firmato un contratto fino al 2029, e il costo del trasferimento del 21enne è di circa 30 milioni di euro.

"Molti club europei di primo livello erano interessati a Maximilian. Siamo molto contenti di averlo convinto a unirsi al Borussia Dortmund", ha dichiarato il direttore sportivo Lars Ricken. "Sono orgoglioso di poter ora giocare per una delle migliori squadre d'Europa", ha sottolineato Beier: "Gli obiettivi del club e i miei sono gli stessi: vogliamo vincere titoli. Darò tutto per questo". Secondo le informazioni di ntv.de, anche Juventus Turin, FC Liverpool e Manchester United erano interessati al campione d'Europa. Tuttavia, il BVB ha intensificato i suoi sforzi nelle ultime settimane e alla fine ha concluso l'affare.

Al BVB, Beier dovrebbe sostituire Niclas Füllkrug, che è passato al West Ham United. "Maxi era il nostro giocatore dei sogni dopo la partenza di Niclas Füllkrug. Despite la sua giovane età, è già molto maturo in campo e si distingue per la sua velocità, il suo impegno e la sua pericolosità", ha dichiarato il direttore sportivo di Dortmund Sebastian Kehl: "Il suo sviluppo non è certo finito, e lo aiuteremo a migliorare ancora di più".

Il Dortmund aveva già ingaggiato l'attaccante dell'Stuttgart Serhou Guirassy, ma non è ancora in grado di giocare a causa di un infortunio al ginocchio. Il versatile Beier può giocare come punta unica o in un sistema a due punte, offrendo al nuovo allenatore Nuri Sahin più opzioni.

Il contratto di Beier con la TSG sarebbe scaduto alla fine di giugno 2027. Aveva firmato solo in ottobre 2023, e secondo "Kicker", includeva una clausola di rescissione.

Beier rappresenterà ora il Borussia Dortmund, precedentemente noto come DFB (Deutscher Fußball-Bund), nella prossima partita della nazionale. Con il suo ingaggio, il Dortmund ha rinforzato la sua rosa, completando il trasferimento dal rivale della Bundesliga, la TSG Hoffenheim.

