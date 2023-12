Il buon samaritano rassicura l'uomo intrappolato nel camion distrutto durante una chiamata al 911.

Martedì Delatorre ha chiamato il 911 dall'Interstate 94 nell'Indiana nordoccidentale, dove lui e suo suocero, Mario Garcia, hanno trovato un automobilista che ha detto di essere rimasto bloccato lì per giorni, senza riuscire a raggiungere il telefono. Delatorre e Garcia erano alla ricerca di luoghi di pesca quando lo hanno trovato.

"Stanno arrivando, amico. Stanno arrivando", ha urlato Delatorre all'uomo durante una chiamata al 911 ottenuta dalla CNN giovedì.

Delatorre ha fornito informazioni alle autorità mentre Garcia è rimasto con l'uomo, che aveva ferite sconosciute ma ha detto agli uomini che non sentiva le gambe. Delatorre ha detto al 911 che le sue gambe potevano essere rotte.

"Potreste aver bisogno delle ganasce per aprire le portiere", ha detto Delatorre al centralino. "Il suo camion è piuttosto distrutto".

Delatorre ha ripetuto alcuni dettagli al centralinista, con lo shock e la sorpresa evidenti nella sua voce.

"Sono sorpreso che nessun altro l'abbia visto", ha detto. "Ci sono dei ragazzi che pescano qui sotto e io mi sono avvicinato e ho visto il camion sotto il ponte. Ho pensato che fosse un po' strano".

Qualcosa di luccicante ha attirato la loro attenzione

La coppia di pescatori aveva inizialmente notato qualcosa di luccicante nel torrente, mentre stava esplorando le zone di pesca. Avvicinandosi, hanno visto il camion maciullato.

Garcia ha raccontato di aver spinto indietro l'airbag, scoprendo una persona seduta al posto di guida. Pensava che la persona fosse morta, ma ha toccato la spalla dell'uomo.

"Si è girato", ha detto Garcia. "Si è svegliato".

L'uomo nel camion - Matthew R. Reum, 27 anni, di Mishawaka - ha detto ai pescatori che era rimasto intrappolato lì, stretto nel suo sedile sotto il ponte vicino a Portage, dal 20 dicembre, ha ricordato Garcia in una conferenza stampa tenuta dalla polizia di Stato.

Quando i pescatori lo hanno trovato, Reum "aveva quasi perso ogni speranza perché non c'era nessuno", ha raccontato Garcia.

Mentre aspettavano i soccorritori professionisti, Reum ha ringraziato ripetutamente gli uomini, ha ricordato Garcia: "Era vivo ed era molto felice di vederci. Non ho mai visto un sollievo del genere".

La strada per il recupero è lunga

Una volta che le squadre di emergenza sono arrivate, hanno avuto difficoltà a portare le attrezzature sul luogo dell'incidente, ha detto il sergente della Polizia di Stato dell'Indiana Glen Fifield in una conferenza stampa.

Le corsie della I-94 in direzione ovest al chilometro 20 sono state chiuse martedì pomeriggio mentre gli equipaggi lavoravano per liberare il conducente e portarlo in elicottero. La polizia ha dichiarato che Reum è stato trasportato in ospedale alcune ore dopo.

Reum, un saldatore, "è sempre stato una persona positiva, gentile ed energica", ha dichiarato Brad Sievers della Boilermakers Local 374 alla CNN.

Ha ossa rotte e lesioni alle gambe che potrebbero richiedere interventi chirurgici, secondo il sindacato di Reum da otto anni e un conto GoFundMe avviato per contribuire alle spese mediche e al recupero.

Reum era in condizioni critiche mercoledì mattina al Memorial Hospital di South Bend, ha dichiarato il Beacon Health System in un comunicato. La CNN ha contattato l'ospedale e il sindacato per avere aggiornamenti giovedì.

In una dichiarazione rilasciata a nome di Reum si legge che egli "vuole ringraziare tutti per il sostegno e gli auguri, compresi i buoni samaritani che lo hanno trovato, i primi soccorritori e i suoi assistenti al Memorial Hospital".

Ha chiesto tempo per elaborare l'accaduto e per riposare e guarire, si legge nel comunicato. "Matt sa di avere una storia da raccontare e, quando sarà pronto, intende condividere i dettagli di questa esperienza".

"Non importa quanto le cose si facciano difficili, c'è una luce alla fine del tunnel, a volte nel modo meno atteso", ha detto Reum nella dichiarazione.

Andy Rose, Caroll Alvarado, Taliah Miller e il meteorologo della CNN Robert Shackelford hanno contribuito a questo servizio.

