Il Bund cessa di detenere altre azioni della Commerzbank

Il governo tedesco opta per mantenere le sue azioni Commerzbank, consolidando la sua partecipazione attuale che recentemente è diminuita dal 16,5% al 12%. Dopo la vendita parziale delle azioni, ulteriori vendite saranno sospese temporaneamente, come riconosciuto dall'Agenzia federale tedesca per il credito in un annuncio serale. Questa decisione è stata raggiunta dall'organo di governo del Fondo per la stabilizzazione del mercato finanziario (FMS) durante la loro riunione di venerdì.

La quota tedesca in Commerzbank è detenuta attraverso il FMS. La loro recente riduzione delle azioni è stata annunciata la scorsa settimana. All'incirca 53 milioni di azioni sono state inizialmente messi in vendita dall'Agenzia del credito. Tuttavia, in una recente dichiarazione, l'Agenzia del credito ha notato che "Commerzbank è un'organizzazione finanziaria solida e redditizia. Il suo obiettivo è mantenere l'indipendenza, un obiettivo che il governo continuerà a sostenere mantenendo la sua quota".

Commerzbank ha attraversato tempi difficili durante la crisi economica del 2008 e ha ricevuto un aiuto finanziario di €18,2 miliardi tra il 2008 e il 2009. Al momento, €13,15 miliardi di questo aiuto sono stati restituiti. La decisione del governo federale di astenersi dalla partecipazione a diversi programmi di riacquisto delle azioni Commerzbank ha portato a un lieve aumento della loro quota nella banca. La banca ha registrato il suo utile annuo più alto in 15 anni nel 2022, con profitti consolidati in aumento del 55% a €2,2 miliardi rispetto all'anno precedente. Inoltre, i ricavi della banca sono aumentati di più del 10% a €10,5 miliardi.

Il DAX scende dopo aver raggiunto il massimo storico

Mentre i tassi di interesse più bassi presentano un panorama promettente, gli esperti finanziari tedeschi mettono in guardia contro l'eccessivo ottimismo. Lo scorso mercoledì, la Federal Reserve degli Stati Uniti ha avviato un taglio dei tassi di interesse di 50 punti base, spingendo il DAX a un nuovo massimo storico e sfuggendo all'incertezza che precedeva la decisione sui tassi. Questo sviluppo non solo ha migliorato le prospettive a breve termine, ma ha anche aumentato le possibilità di un quarto trimestre robusto. Tuttavia, venerdì il DAX ha subito un calo: ha chiuso 1,49% più basso, a 18.720,01 punti.

Despite the positive signals, there are reasons to avoid overenthusiasm. Firstly, the already-high price levels have already factored in the anticipated interest rate reductions. Secondly, the highly-attractive investment opportunities in bond markets, which have been historically low in interest for years, could potentially draw a portion of investors' assets.

La decisione del governo tedesco di mantenere la sua quota in Commerzbank, nonostante la recente diminuzione, segnala la sua fiducia nella solida situazione finanziaria e nella redditività della banca. L'attuale clima economico, con il DAX che raggiunge un massimo storico, offre opportunità promettenti per le imprese tedesche come Commerzbank.

Leggi anche: