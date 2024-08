- Il buco profondo dopo le Olimpiadi: perché gli atleti olimpici spesso si deprimono

Per gli atleti, la depressione post-olimpica può diventare un problema. La psicologa Marion Sulprizio ritiene che ci sia un alto numero di casi non denunciati tra i partecipanti. "È il modello dell'iceberg. Vedi poche persone che ne parlano, ma la parte più grande rimane invisibile", ha detto Sulprizio all'agenzia di stampa tedesca.

Portabandiera tedesco ha lottato con la depressione

Secondo Sulprizio, ci sono molti modi per aiutare gli atleti a evitare di cadere in una depressione dopo le Olimpiadi. "La psicologia e la psicologia dello sport offrono molti servizi e fanno lavoro preventivo. Per gli atleti, è importante preparare la propria mente a ciò che li aspetta", ha detto Sulprizio, che è il direttore generale dell'ufficio di coordinamento MentalStrength. "I servizi sono disponibili, ma il loro utilizzo non è ancora ottimale, c'è ancora margine di miglioramento."

Via via che gli atleti riferiscono i loro problemi mentali dopo le Olimpiadi, molti probabilmente rimangono in silenzio. "L'argomento della depressione post-olimpica è un tabù per molti atleti. Ma è così per molte malattie mentali. La paura di stigma è grande, quindi non ne sentiamo parlare tanto quanto dovremmo", ha riferito Sulprizio.

L'argomento ha attirato l'attenzione quando il campione olimpico Michael Phelps ha parlato pubblicamente dei suoi problemi dopo le Olimpiadi anni fa. Nella squadra tedesca, atleti come la portabandiera e judoka Anna-Maria Wagner, che ha sofferto di depressione dopo i Giochi di Tokyo, hanno anche parlato dei loro problemi.

Debuttanti olimpici particolarmente vulnerabili

Anche stelle navigate come Phelps possono essere colpite, ma i debuttanti sembrano particolarmente vulnerabili. "Gli atleti che partecipano per la prima volta alle Olimpiadi spesso cadono rapidamente in depressione", ha detto Ulli Knapp, allenatore di Malaika Mihambo. Gli atleti più esperti sanno cosa li aspetta. "I debuttanti sono spesso sopraffatti dall'enorme evento che sono le Olimpiadi", ha detto il veterano dopo otto Olimpiadi consecutive.

"La depressione post-olimpica riguarda il fenomeno per cui tutto è orientato al grande giorno. O ottengo una medaglia o non la ottengo. Potrei addirittura arrivare ultimo. Gli atleti lavorano verso questo obiettivo per quattro anni, o nel caso di Tokyo, cinque. E poi il sistema viene improvvisamente spento da un giorno all'altro. Questo è il problema. Molti non pensano a ciò che accadrà dopo il grande giorno", ha detto Sulprizio.

