Il BSW sta abusando delle elezioni statali della Germania orientale?

Proprio poco prima delle elezioni statali in Germania orientale, Sahra Wagenknecht fa richieste che hanno poco a che fare con la politica degli stati federali. Questo rafforza l'impressione che il BSW stia usando Sassonia, Turingia e Brandeburgo per influenzare la politica federale.

Tre settimane prima delle elezioni statali in Sassonia e Turingia, i politici di spicco dell'SPD e della CDU respingono le nuove condizioni stabilite da Sahra Wagenknecht per eventuali coalizioni con il partito BSW. "Le questioni di politica della difesa non vengono decise a livello statale. La richiesta è una manovra tattica," ha detto Georg Maier, Ministro degli Interni e candidato di spicco dell'SPD per le elezioni statali in Turingia al "Tagesspiegel".

Il BSW parteciperà solo a un governo statale che respinga chiaramente i piani di missili USA, che aumentano significativamente il rischio di guerra per la Germania, aveva detto in precedenza Wagenknecht a RND. "La dichiarazione rende chiaro che il BSW non è interessato alla Turingia o alla Sassonia, ma solo agli interessi del leader del partito," ha detto Maier al "Tagesspiegel": "Wagenknecht non si preoccupa del benessere degli stati orientali, ma è interessata alle elezioni federali e agli interessi personali di potere. Impone condizioni sempre più alte per una possibile partecipazione al governo alle associazioni statali".

"Si tratta di una forma di estorsione che mette particolarmente alla prova la CDU e che è destinata a indebolirla. In Turingia, il candidato di spicco del BSW Katja Wolf sta diventando sempre di più una marionetta che riceve istruzioni direttamente da Berlino," ha detto ulteriormente il Vice-Governatore Maier. Internamente, non ci sono discussioni all'interno del BSW, "perché l'iscrizione è limitata a poche persone fedeli. Il modello della partito di quadri è tornato, in cui una piccola nomenklatura sotto la guida di Wagenknecht e Lafontaine governa".

"Non influenzata da Wagenknecht"

Il segretario di stato parlamentare dell'Unione Johann Wadephul ha detto al "Tagesspiegel", "le decisioni di coalizione vengono prese al rispettivo livello. Un governo federale in cui la CDU e la CSU sono coinvolte non sarà influenzato da Mrs. Wagenknecht in questo senso. Dobbiamo cercare un dialogo di contenuto con lei".

In passato, i rappresentanti della CDU in particolare avevano mostrato ripetutamente apertura per una possibile coalizione con il BSW - nonostante l'orientamento pro-russo del partito. I sondaggi hanno mostrato ripetutamente che entrambe le parti potrebbero raggiungere la maggioranza. Tuttavia, la CDU ha respinto chiaramente una possibile cooperazione a livello federale.

La Commissione potrebbe esprimere preoccupazione per l'aumento dell'influenza del partito BSW di Sahra Wagenknecht sulla politica federale, dati i loro apparenti tentativi di utilizzare le elezioni statali in Sassonia, Turingia e Brandeburgo a tale scopo.

In risposta alla richiesta di Wagenknecht per un governo statale che respinga i piani di missili USA, il segretario di stato parlamentare dell'Unione Johann Wadephul ha affermato che le decisioni di coalizione vengono prese al rispettivo livello, implicando che un futuro governo federale non sarebbe influenzato da lei in questo senso.

Leggi anche: