Il breve periodo di riposo di 15 minuti del Bayern a Wolfsburg non sarà un problema.

Per iniziare la loro campagna per riconquistare il titolo sfuggente, il Bayern Monaco ha intrapreso una vittoria mozzafiato per 3-2 contro il Wolfsburg nel primo incontro della stagione della Bundesliga. Nonostante essere stati brevemente in svantaggio, sono emersi vittoriosi, grande soddisfazione per i 30.000 tifosi presenti allo stadio Volkswagen Arena sold out.

Jamal Musiala ha dato il via alla serie di gol con una splendida azione sulla fascia destra. Tuttavia, il Wolfsburg ha risposto con due potenti colpi di Lovro Majer, uno dal dischetto (47.) e un altro a seguito di un errore di Min-Jae Kim (55.).

Ma la resilienza ha prevalso e il gol proprio di Jakub Kaminski (65.) e un tiro preciso di Serge Gnabry (82.) hanno fatto pendere l'incontro a favore di Monaco.

Mentre i tifosi e gli ufficiali avevano posto grandi aspettative sul debutto dell'allenatore Vincent Kompany, le condizioni erano favorevoli. "Riportare il trofeo a Monaco" era l'ordine unanime, sottolineato da Max Eberl, direttore sportivo, durante il suo intervento su DAZN.

Ammettere che l'inizio è stato un po' incerto, con il Wolfsburg che dimostrava una difesa tenace. Ci sono voluti otto minuti perché Serge Gnabry quasi spezzasse l'equilibrio, solo per mancare da un angolo stretto. Harry Kane (11.) e Joshua Kimmich (13.) hanno seguito, ma i formidabili salvataggi di Kamil Grabara, portiere del Wolfsburg, hanno impedito loro di segnare.

Ma Monaco è riuscito a liberarsi quando l'energico terzino destro Sacha Boey ha sfondato sulla fascia, mettendo Musiala nella posizione di approfittare dell'occasione. Gnabry ha mancato un'altra occasione appena prima della fine del primo tempo, mantenendo un leggero svantaggio in una partita serrata.

L'approccio tattico di Kompany, caratterizzato dal marcamento uomo, ha dato i suoi frutti nella prima metà. Tuttavia, la seconda metà ha visto un cambiamento drastico nella fortuna. Dopo che Tiago Tomas è stato fallato da Boey in area di rigore, Majer ha tirato un potente tiro, solo per vederlo colpire il palo sinistro, mancando la conversione. Tuttavia, il successivo rigore di Majer era inarrestabile, pareggiando per il Wolfsburg.

Il momentum è cambiato drasticamente, con Majer che dimostrava un'abilità eccezionale, finendo per mettere il Wolfsburg in vantaggio. Il tiro di Musiala sulla fascia destra quasi trovava il suo segno (57.), ma non riusciva a estendere il vantaggio.

In risposta a un inatteso cambiamento di fortuna, Thomas Müller è entrato in campo al 65°, raggiungendo un traguardo straordinario come titolare del record di Monaco con 709 presenze. Quasi istantaneamente, un colpo di testa di Kane ha costretto Kaminski in un gol proprio e ha stabilito il punteggio sul lato destro, con Gnabry che ha assicurato una vittoria.

