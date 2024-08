Il Bremen ha sempre ottenuto il terzo posto in molteplici competizioni di coppe.

Sollievo per Werder Bremen nella coppa Bundesliga: il Werder evita un record indesiderato. Keke Topp sigla la vittoria. Il Koblenz rende la vita difficile al Wolfsburg, mentre l'Offenbach crea l'imprevisto.

TuS Koblenz vs VfL Wolfsburg 0:1 (0:1)

Il VfL Wolfsburg ha superato l'ostacolo iniziale nella coppa Bundesliga, pur non brillando. Sei giorni prima dell'esordio in Bundesliga contro il Bayern Monaco, la squadra della Bassa Sassonia ha battuto il TuS Koblenz, di quarta divisione, per 1-0 (1-0), raggiungendo il secondo turno per l'undicesima volta in dodici anni. L'ultima sconfitta nel primo turno risale al 2021 contro il Preußen Münster.

Patrick Wimmer (15') ha messo in vantaggio i campioni del 2015 con un colpo di testa, un vantaggio che hanno poi mantenuto per gran parte della partita. Nel finale, il Koblenz ha giocato in inferiorità numerica dopo l'espulsione di Yasin Yaman (79').

Nel primo incontro ufficiale della stagione, l'allenatore Ralph Hasenhüttl ha schierato solo un nuovo acquisto, il portiere Kamil Grabara, arrivato dal FC Copenhagen per 13,5 milioni di euro. Anche se gli ospiti hanno dominato sin dall'inizio e hanno avuto più possesso palla, hanno avuto poche occasioni nitide. Il gol del 1-0 è arrivato inaspettatamente dopo un corner di Jakub Kaminski, con Wimmer che ha segnato a pochi passi dal portiere del TuS Michael Zadach.

Il Wolfsburg ha mantenuto il controllo del gioco, ma la sua attacco ha mancato di mordente. Il Koblenz ha difeso ostinatamente, ma raramente ha rappresentato una minaccia per la porta degli ospiti. Solo quando il Wolfsburg è stato meno attento, Marcel Wingender ha avuto la prima buona occasione per il TuS, il suo tiro ha sfiorato la traversa (71'). Sette minuti dopo, Yaman è stato espulso per un tackle duro su Wimmer.

Energie Cottbus vs Werder Bremen 1:3 (0:2)

Grazie a una tripletta di Keke Topp, il Werder Bremen ha raggiunto agevolmente il secondo turno della coppa Bundesliga. La squadra dell'allenatore Ole Werner ha battuto per 3-1 (2-0) i neo-promossi in terza divisione dell'Energie Cottbus, mettendo fine al suo record indesiderato di uscite al primo turno da parte di una squadra di prima divisione (tredici volte, inclusa l'ultima contro il Viktoria Köln).

Il ventenne Topp (32', 37', 55'), neoacquisto, ha brillato alla sua prima partita con tre gol. Gli sforzi offensivi della squadra dell'allenatore Claus-Dieter Wollitz, destinato a diventare direttore sportivo dell'Energie dopo la stagione, sono stati troppo timidi. C'è stata un'eccezione: Henry Rorig ha segnato un gol spettacolare su punizione (70'). Dopo un tackle rude sul portiere del Werder Michael Zetterer, Romario Hajrulla è stato espulso (78').

Ironia della sorte, è stata la seconda vittoria di Werner nella coppa Bundesliga come allenatore del Werder. La prima vittoria risale al 2022, sempre a Cottbus (2-1). In onore del compianto storico manager del Werder Willi Lemke, entrambe le squadre hanno giocato con le fascia nera al braccio. Un minuto di silenzio è stato osservato prima del calcio d'inizio allo Stadion der Freundschaft, dove Lemke avrebbe compiuto 78 anni. "È un'ulteriore motivazione per noi", ha detto Werner in precedenza.

E la sua squadra ha preso subito l'iniziativa: Marvin Ducksch (16.) ha mancato contro il portiere dell'Energie Elias Bethke, Jens Stage ha mancato la migliore occasione da cinque metri (23.) dopo una combinazione forte. Topp, che aveva firmato per lo Schalke 04 d'estate, ha avuto due occasioni nitide davanti a Bethke - e le ha sfruttate a dovere.

Ma gli ospiti hanno ritrovato vigore nell'intervallo, con l'ex giocatore della Bundesliga Tolcay Cigerci (47') che ha fallito l'occasione per pareggiare con la spalla. Topp ha poi sigillato il risultato, uscendo dopo 60 minuti, e dovrebbe avere un posto nella formazione titolare contro l'FC Augsburg sabato (15:30/Sky e sul live ticker di ntv.de). Il calcio di punizione ben piazzato da 23 metri di Rorig non ha turbato i sei volte campioni di coppa.

Kickers Offenbach vs 1. FC Magdeburg 2:1 (1:0)

I Kickers Offenbach sono diventati la prima squadra dilettantistica a raggiungere il secondo turno. La squadra della Regionalliga di calcio ha eliminato in modo sensazionale la squadra di seconda divisione del 1. FC Magdeburg per 2-1 (1-0). Ciò significa che la squadra di Bundesliga e campione di coppa del 1970 è nel secondo turno principale per la prima volta in dieci anni.

Alexander Sorge (31') ha dato il vantaggio ai padroni di casa con un colpo di testa di fronte a 16.500 spettatori al Bieberer Berg, Martin Kaars ha pareggiato per la squadra di seconda divisione (54'). Il sostituto Valdrin Mustafa (74') ha segnato il gol vincente, che aveva già eliminato il Bayer Leverkusen e il Werder Bremen dalla coppa con l'SV Elversberg e il Viktoria Colonia.

All'inizio, il Magdeburgo era in controllo, ma ha trascurato un'occasione tipica: dopo un calcio di punizione di Marc Wachs, Sorge ha segnato da distanza ravvicinata. Nonostante il 70% di possesso palla, i visitatori hanno creato poche occasioni significative. Dopo l'intervallo, il Magdeburgo ha aumentato il ritmo e ha giocato con più intenti. L'inevitabile pareggio,

Nonostante aver dato del filo da torcere a Wolfsburg, TuS Koblenz non è riuscito a fermare la loro resistenza, permettendo a VfL Wolfsburg di avanzare al secondo turno della Coppa di Bundesliga per l'undicesima volta in dodici anni. Nel frattempo, i rivali di VfL Wolfsburg, Werder Bremen, festeggiavano la loro vittoria, con Keke Topp che segnava una tripletta contro Energie Cottbus, aiutando Werder Bremen a qualificarsi per il secondo turno.

Leggi anche: