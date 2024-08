Il breakdancer australiano Raygun definisce l'odio "devastante"

Dopo la sua esibizione alle Olimpiadi, la ballerina di breakdance Rachael Gunn diventa un oggetto di scherno sui social media. La 36enne viene ampiamente derisa per la sua "routine da canguro". Su Instagram, Gunn afferma di aver "dato il massimo" per la sua esibizione.

La ballerina di breakdance australiana Rachael Gunn, che è diventata rapidamente un fenomeno del web alle Olimpiadi di Parigi con i suoi movimenti unici, ha espresso delusione per le reazioni negative online. In un video su Instagram, la 36enne ha detto che le reazioni che ha ricevuto sono state "molto deludenti". "Sono felice di aver portato un po' di gioia nelle vostre vite", ha detto Gunn. "Non sapevo che avrebbe anche aperto la porta a così tanto odio". È stato devastante, ha aggiunto.

Ha preso la competizione molto seriamente, ha continuato nel suo video. "Ho dato il massimo per prepararmi per le Olimpiadi e ho dato tutto ciò che avevo".

La performance olimpica di Rachael Gunn non sarà ricordata per i suoi meriti sportivi. Tuttavia, l'australiana è diventata un fenomeno del web al debutto olimpico del breaking. Con zero punti, è stata la peggiore dei 16 concorrenti - e il web ha avuto campo libero con il suo stile insolito e semplice. Un utente X ha scritto della sua esibizione: "È incredibile che sia arrivata alle Olimpiadi. Non hanno di meglio in Australia?".

"Faccio la mia cosa"

Gunn si è rotolata per terra e ha saltellato come un canguro durante la sua esibizione. Ha preso il punteggio dei giudici con filosofia. "Tutti i miei movimenti sono originali. La creatività è molto importante per me, quindi cerco di mostrare la mia arte lì fuori", ha detto Gunn. "A volte parla ai giudici, a volte no. Faccio la mia cosa e è arte. È questo che conta".

A 36 anni, è quasi due volte più vecchia di molti dei suoi concorrenti. A casa, è una scienziata e docente. "Lo scorso anno, molti dei miei studenti non credevano che mi stessi allenando per le Olimpiadi. Sono rimasti piuttosto sorpresi quando hanno cercato il mio nome e hanno scoperto che ero qualificata", ha detto Gunn.

Il Comitato Olimpico Australiano (AOC) ha condannato una petizione online anonima contro Gunn come "fastidiosa, ingannevole e bul

