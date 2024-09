- Il Brasile sta vivendo il suo più grave focolaio di incendi in oltre un decennio.

Al centro del Brasile, gli incendi boschivi e della foresta più intensi degli ultimi dieci anni sono fuori controllo. L'Istituto Nazionale di Ricerca Spaziale (Inpe) ha segnalato ben 68.635 incendi solo ad agosto, il numero più alto mai registrato per questo mese dal 2010. La maggior parte di questi incendi si è verificata nella foresta pluviale amazzonica e nella regione della savana di Cerrado.

I mesi tra giugno e ottobre segnalano la stagione degli incendi del paese. Tradizionalmente, gli alberi vengono abbattuti e il terreno risultante viene bruciato per fare spazio a nuovi pascoli e terre agricole, in particolare per la coltivazione del soia. La foresta pluviale amazzonica, grazie alla sua capacità di assorbire grandi quantità di gas serra CO2, gioca un ruolo cruciale nel clima globale.

Tuttavia, la situazione di quest'anno è particolarmente grave a causa di una grave siccità. Gli esperti ritengono che questa siccità sia dovuta al cambiamento climatico e al fenomeno meteorologico di El Niño.

Gli incendi boschivi intensi stanno causando danni significativi agli alberi, trasformandoli in colonne di fumo e fuoco. Despite gli sforzi per contenere gli incendi, il fuoco nella foresta pluviale amazzonica continua a diffondersi, minacciando il ruolo vitale che gioca nell'assorbimento di CO2.

