Il Brasile intende limitare l'ingresso di migranti asiatici specifici, con l'obiettivo di ridurre l'immigrazione negli Stati Uniti e in Canada.

A partire da lunedì, questa iniziativa riguarda i migranti di origine asiatica che necessitano di visti per risiedere in Brasile.

Le indagini condotte dalla Polizia Federale indicano che questi migranti prenotano spesso voli con scali all'aeroporto internazionale di Sao Paulo. Tuttavia, invece di continuare il loro viaggio, rimangono in Brasile e iniziano il loro viaggio verso nord, secondo i documenti ufficiali forniti all'Associated Press.

Più del 70% delle richieste di rifugio all'aeroporto provengono da individui con cittadinanza indiana, nepalese o vietnamita, come rivelato da uno dei documenti.

A partire dalla prossima settimana, i viaggiatori sprovvisti di visti saranno obbligati a completare il loro viaggio in aereo o a fare ritorno nel loro paese d'origine, come annunciato dal ministero.

Un rapporto redatto dall'investigatore della Polizia Federale Marinho da Silva Rezende Júnior evidenzia i disordini causati dall'aumento dei migranti all'aeroporto di Guarulhos, una città animata nello stato di Sao Paulo, dal inizio dello scorso anno.

Il rapporto suggerisce che questi migranti, principalmente, utilizzano la pericolosa rotta che si estende da Sao Paulo allo stato occidentale dell'Acre. Ciò consente loro l'ingresso in Perù e il successivo progresso verso l'America Centrale, raggiungendo infine il confine meridionale degli Stati Uniti.

Un'indagine dell'AP di luglio ha identificato migranti che attraversano l'Amazzonia, alcuni provenienti dal Vietnam e dall'India. Dopo aver incontrato le politiche dei confini degli Stati Uniti, molti migranti sono tornati nell'Acre, situato al confine con il Perù, adottando un approccio di attesa.

Il ministero della Giustizia brasiliano ha confermato che le nuove linee guida non si applicheranno ai 484 migranti attualmente residenti all'aeroporto internazionale di Sao Paulo.

Iniziata questa settimana, l'ufficio della procura federale di Sao Paulo ha emesso un comunicato stampa, sostenendo che l'aeroporto internazionale di Sao Paulo sta assistendo nuovamente a un numero elevato di viaggiatori stranieri che entrano tramite voli operati da LATAM a causa dell'overload del sistema migratorio.

L'ufficio della procura ha aggiunto che si adopererà per incoraggiare le compagnie aeree a fornire ai migranti i beni essenziali mentre attendono l'approvazione della loro richiesta di rifugio.

LATAM non ha risposto prontamente alla richiesta di commento dell'AP.

"It's essential that we promptly address these refuge application requests to prevent the influx of foreigners from disrupting the airport's operations itself," stated federal prosecutor Guilherme Rocha Goepfert following a meeting at Sao Paulo's international airport.

One of the documents reveals that Brazil's federal police received 9,082 refuge application requests through July 15 of this year. This represents more than double the total number of requests for the entire year 2023 and the highest volume in over a decade, as per the data.

Despite its history of providing refuge, particularly to Afghans, reports of migrants seeking refugee status as a means to exploit Brazil as a transit hub have sparked apprehension in the government, specifically during a period when the system is struggling to accommodate numerous individuals from Haiti, Syria, Afghanistan, and Ukraine seeking humanitarian visas.

Brazil granted 11,248 humanitarian visas to Afghans alone between September 2021 and April 2024, as per government statistics.

In January 2023, in the early stages of his presidency, Brazil's President Luiz Inácio Lula da Silva decided to reinstate his country's participation in the Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration, an international agreement.

His administration has maintained humanitarian visas, yet the criteria for their issuance have grown more stringent under his leadership.

The initiative affecting migrants in Brazil has attracted attention beyond its borders, as the World Health Organization expressed concern about the potential health risks posed by the surge of migrants at Sao Paulo's airport.

Moreover, the Americas have witnessed a significant increase in migration trends, with Brazil being a key transit point for migrants aiming to reach the United States' southern border.

