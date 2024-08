Il Brasile attua misure di emergenza in 45 zone locali.

In agosto, sono stati registrati oltre 3000 incendi boschivi in Brasile, il numero più alto negli ultimi 26 anni. Di conseguenza, è stato dichiarato lo stato di emergenza in 45 comuni. Gli agricoltori esprimono preoccupazione per le loro colture. Tuttavia, non tutti gli incendi sono di origine naturale, nonostante la siccità in corso.

La regione sud-est del Brasile sta lottando contro gli incendi boschivi. Lo stato di São Paulo ha dichiarato lo stato di emergenza in 45 comuni. Più di 15.000 pompieri, sia professionisti che volontari, stanno combattendo questi intensi incendi, come riferito dal governo. Inizialmente, sono stati dispiegati quattro aerei militari per combattere le fiamme e monitorare le aree interessate, come dichiarato dal Ministro dello Sviluppo Regionale Waldez Goes domenica. Il livello di allerta più alto è attivo in oltre 40 città dello stato. Due persone sono state arrestate per incendio doloso.

Ribeirão Preto, una città interna con una popolazione di 700.000 abitanti, è stata particolarmente colpita dagli incendi. Alcuni residenti hanno dovuto evacuare le loro case a causa degli incendi. Una spessa coltre di fumo ha avvolto grandi parti della regione, come riferito dai media. Le autorità hanno consigliato alle persone con problemi respiratori di restare indoors e tenere le finestre chiuse.

Video in circolazione su internet mostrano Ribeirão Preto avvolta in una spessa coltre di fumo sabato. Un passante, che indossava una maschera per il viso, ha commentato: "È apocalittico. C'è molto vento, molto fumo - non si può nemmeno vedere la città, ed è le cinque del pomeriggio".

Venerdì, due operai di una fabbrica hanno perso la vita a Urupês, nel nord di São Paulo, mentre cercavano di contenere le fiamme, secondo i resoconti ufficiali. Il governatore Tarcisio de Freitas ha annunciato un aiuto finanziario di 10 milioni di reais (circa 1,6 milioni di euro) per gli agricoltori colpiti dagli incendi. Secondo i dati ufficiali, decine di bestiame sono state bruciate in una fattoria a San Antonio do Aracangua.

Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Ricerca Spaziale del Brasile (Inpe), che monitora l'attività dei satelliti, sono stati segnalati 3175 incendi nello stato di São Paulo tra l'1 e il 23 agosto. Non sono stati segnalati altri incendi in agosto nello stato dal 1998, secondo un rapporto dell'Agenzia Brasiliana, un'agenzia di stampa brasiliana.

Incendi boschivi severi stanno anche colpendo altre regioni del Brasile, tra cui la regione amazzonica, la palude del Pantanal e la savana del Cerrado. La stagione degli incendi boschivi in Brasile va solitamente da giugno a ottobre. Le aree disboscate vengono spesso date alle fiamme per creare nuovi pascoli e terre agricole per la coltivazione del soia. Quest'anno, la situazione è peggiorata a causa di una grave siccità, che gli esperti attribuiscono al fenomeno meteorologico di El Niño e al cambiamento climatico.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per gli incendi boschivi in corso in Brasile e il loro impatto sull'ambiente. L'Unione Europea ha esortato il governo brasiliano a prendere le misure necessarie per combattere gli incendi e proteggere la foresta pluviale amazzonica, un'ecosistema di importanza globale.

