- Il Brandeburgo ricorda la costruzione del muro 63 anni fa

Rappresentanti della politica, della cultura e della società si sono riuniti a Potsdam e Großbeeren per commemorare la costruzione del Muro di Berlino 63 anni fa. "Più di 28 anni, milioni di persone hanno sofferto a causa della divisione", ha detto il Ministro Presidente Dietmar Woidke (SPD) secondo un comunicato della Cancelleria di Stato. Almeno 140 persone hanno perso la vita al Muro di Berlino. "La loro morte è ancora un monito per noi oggi. Un monito che la libertà di un popolo non può essere repressa indefinitamente", ha detto Woidke.

In un'epoca in cui l'unità e lo spirito comunitario sono sotto grande pressione, è importante ricordare, ha sottolineato Woidke. Nella rivoluzione pacifica, le persone hanno lottato per il diritto di esprimere le proprie opinioni senza timore. "Quando alcune persone affermano oggi che non possono dire molte cose, a me sembra una beffa e un disprezzo per coloro che hanno lottato per la nostra libertà nel 1989."

La costruzione del Muro di Berlino è iniziata il 13 agosto 1961. La leadership della DDR voleva fermare l'emigrazione di massa verso Berlino Ovest e la Repubblica Federale, che stava ostacolando l'economia della DDR e destabilizzando lo stato. La barriera di circa 155 chilometri ha diviso Berlino per più di 28 anni. Dopo le massicce proteste nella DDR, il muro è stato aperto il 9 novembre 1989.

La Presidente del Landtag Ulrike Liedtke (SPD) ha sottolineato l'importanza di ricordare le persone che hanno perso la vita al muro. "È e rimane importante ricordare le donne e gli uomini che hanno pagato con la loro vita per il desiderio di libertà", ha detto. Questo ricordo è dovuto alle vittime - così come alle future generazioni.

Il presidente della CDU del Brandeburgo, Jan Redmann, ha detto: "La commemorazione del Muro di Berlino non è solo uno sguardo al passato, ma anche un mandato per il futuro, che è più rilevante oggi che mai: la libertà e la democrazia non sono scontate". Devono essere "difese, protette e vissute - ogni giorno". Ha anche tracciato un collegamento con la situazione politica attuale. "Se constatiamo che la soddisfazione sta diminuendo, come nell'attuale Germany Monitor, noi come politici siamo chiamati a fare uno sforzo ancora maggiore e a concentrarci completamente sulla soluzione dei problemi che interessano le persone".

La storia del Muro di Berlino serve come un promemoria forte della divisione e della lotta per la libertà che un tempo esistevano in Germania. Ricordando la costruzione del Muro di Berlino 63 anni fa, onoriamo coloro che hanno perso la vita nella lotta per l'unità e la libertà.

