- Il Brandeburgo mostra un approccio assertivo inizia la campagna elettorale

Squadra "Brandenburg Stiene Fissa" è pronta per agire nelle elezioni statali del 22 settembre, con l'obiettivo di impedire un spostamento verso l'estrema destra. Diversi gruppi e organizzazioni hanno avviato una campagna etichettata "La Democrazia Non Ha Alternative". Secondo il piano della squadra, manifesti contro l'odio e l'incitamento saranno posizionati in circa 10.000 siti.

Il lancio ufficiale di questa campagna avverrà oggi (alle 11:00) alla Nikolaikirche a Potsdam. La coalizione "Brandenburg Stiene Fissa" è stata formata a gennaio 2024, riunendo organizzazioni dai settori degli affari, cultura, sindacati, sport e sociale.

Proteste contro le ideologie di estrema destra

In diverse città sono previste manifestazioni contro i movimenti di estrema destra prima delle elezioni statali, come a Frankfurt (Oder) il 7 settembre e a Eberswalde e Neuruppin il 14 settembre. La campagna "Nessun Posto per i Nazisti" organizzerà una manifestazione nella capitale dello stato di Potsdam il 21 settembre, il giorno prima delle elezioni statali.

Nelle rilevazioni di agosto, l'AfD ha ottenuto il 24% in Brandenburg, superando il SPD con il 20%. È una corsa serrata: la CDU ha ottenuto il 19%, mentre l'alleanza guidata da Sahra Wagenknecht (BSW) era al 17%.

In Turingia, l'AfD ha trionfato nelle elezioni statali del 1° settembre. In Sassonia, la CDU è uscita vittoriosa, con l'AfD subito dietro. In entrambi gli stati federali, l'AfD è riconosciuta come fermamente estremista dalla protezione costituzionale. In Brandenburg, il partito è segnalato come potenzialmente di estrema destra.

