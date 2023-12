Notizie salienti

Il boss della F1 Chase Carey è "entusiasta" del progetto del GP di Copenaghen

Il progetto del GP di Copenaghen ottiene l'appoggio del boss della F1

La Danimarca non ha mai ospitato una gara di F1

È quello che spera un consorzio danese dopo aver ricevuto un entusiastico pollice in su da Chase Carey, boss della Formula Uno, per la proposta di organizzare un Gran Premio di Copenhagen.

Carey, che ha visitato la capitale danese mercoledì, si è detto "entusiasta" della prospettiva.

"Siamo entusiasti dell'opportunità di esplorare una potenziale gara qui in Danimarca... Penso che Copenaghen rappresenti il tipo di località che riteniamo possa davvero fornire una grande piattaforma", ha dichiarato Carey ai giornalisti presenti a Copenaghen, secondo quanto riportato dalla Reuters.

"La Scandinavia è stata una parte importante del nostro sport e avere piloti locali è sempre un vantaggio", ha aggiunto Carey.

Kevin Magnussen, che guida per il team Haas F1, è attualmente l'unico pilota danese in F1, ma la Scandinavia e la regione in generale hanno prodotto alcuni grandi della F1.

Lo svedese Ronnie Peterson ha vinto 10 gran premi negli anni '70 e la vicina Finlandia ha prodotto tre campioni del mondo: Keke Rosberg, Mika Hakkinen e l'attuale pilota della Ferrari Kimi Raikkonen.

Il consorzio dietro l'iniziativa è guidato dal politico danese Helge Sander e da Lars Seier Christensen, cofondatore ed ex amministratore delegato della piattaforma di trading online Saxo Bank.

"I capi della F1 non vedono solo Copenaghen, ma tutta la Scandinavia, che è un mercato potenziale per loro", ha detto Christensen durante un incontro con la stampa prima della visita di Carey.

La Danimarca non ha mai ospitato una gara di F1 e la Scandinavia non figura nel calendario dal 1978, quando il circuito di Anderstorp ospitò il sesto e ultimo Gran Premio di Svezia.

Carey e i proprietari della F1, Liberty Media, sono desiderosi di espandere la portata dello sport da quando hanno preso il posto di Bernie Ecclestone, da sempre supremo della F1, attuando una nuova strategia di marketing che ha incluso la presentazione di un nuovo logo alla fine della stagione 2017.

La prossima stagione, che inizierà il 25 marzo a Melbourne, sarà caratterizzata da un record di 21 gran premi, con il ritorno delle gare in Germania e anche in Francia, che ospiterà il suo primo gran premio dal 2008.

