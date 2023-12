Il boss del Liverpool Jurgen Klopp mette in discussione l'assegnazione dei biglietti per la finale di Champions League dopo che un gruppo di tifosi ha criticato la UEFA

Il 28 maggio, lo Stade de France, con una capienza di 75.000 posti, ospiterà l'evento clou del calcio di club tra Liverpool e Real Madrid. La UEFA ha dichiarato che ogni squadra riceverà 20.000 biglietti da vendere ai propri tifosi.

I restanti 12.000 biglietti saranno venduti come biglietti d'ingresso generali - assegnati tramite una lotteria - mentre gli altri 23.000 saranno riservati alla UEFA, alle federazioni nazionali, ai partner commerciali e alle emittenti, oltre che ai posti per l'ospitalità.

La finestra di richiesta per i biglietti d'ingresso generali si è chiusa il 28 aprile, quasi una settimana prima che Liverpool e Madrid giocassero le semifinali di ritorno.

Con poco più della metà dello stadio occupata dai biglietti venduti dal club, Klopp si è chiesto che fine facessero i biglietti rimanenti.

"È giusto che noi abbiamo solo 20.000 biglietti, loro 20.000 e loro 75.000? Ne rimangono 35.000. Dove sono questi biglietti?" ha detto Klopp, parlando con i giornalisti venerdì.

"È una questione di soldi, ecco com'è. La UEFA non è la santa del calcio, non lo è mai stata. Quello che hanno è un prodotto fantastico con la Champions League... e se me lo aveste chiesto, non avremmo mai dovuto cambiarlo".

"Ma ovviamente ora hanno perso un po' di soldi qui e un po' di soldi là e il modo più semplice per recuperarli è aumentare i prezzi dei biglietti. È così che va la vita".

Il Liverpool ha confermato giovedì di aver ricevuto un'assegnazione di 19.618 biglietti per la finale, con 382 posti riservati ai soci dei giocatori, allo staff del club e ai VIP, come da direttive UEFA.

I prezzi partono da 50,32 sterline, il 23,3% dell'assegnazione del club, per arrivare a un massimo di 578,63 sterline. La maggior parte dei biglietti assegnati ha un prezzo di 125,79 sterline, pari al 55,7% dei biglietti disponibili per i tifosi del Liverpool.

Non ci sarà alcuna riduzione del prezzo dei biglietti per i bambini (under 16), per i giovani (17-21) e per gli ultrasessantacinquenni.

La UEFA non è povera, ma sembra volere di più".

In una lettera aperta alla UEFA, venerdì scorso, il sindacato dei tifosi del Liverpool Spirit of Shankly ha dichiarato che i tifosi sono "stanchi di essere fregati", criticando l'assegnazione dei biglietti ai "tifosi fedeli".

"Per migliaia di persone non ci sarà alcuna trasferta a Parigi perché i biglietti scarseggiano. Ancora una volta", si legge nella lettera.

"Il presidente dell'UEFA Aleksander Čeferin si è opposto al fallimento della Super League: "Non riesco a capire come possiate vedere i vostri tifosi protestare e non vi interessi. Siete comunque pieni di soldi, non siete poveri, ma volete sempre di più".

"Beh, signor Čeferin, i tifosi del Liverpool protestano e a lei non sembra importare. La UEFA non è povera, ma voi sembrate volere di più. E ancora di più.

"I tifosi di calcio sono stanchi di essere fregati. Stanchi di vedere la propria squadra raggiungere una finale, ma di non riuscire a trovare un biglietto per parteciparvi. E stanchi dei prezzi esorbitanti.

"È ora che la UEFA riconosca il potere dei tifosi e l'importanza di questi ultimi rispetto alle sponsorizzazioni", conclude il comunicato.

Alla richiesta di un commento sulle dichiarazioni di Klopp e dello Spirit of Shankly, la UEFA ha rimandato la CNN al proprio sito web per le informazioni sull'assegnazione dei biglietti.

In un comunicato stampa dell'inizio di questa settimana, la UEFA ha dichiarato che, dopo essersi consultata con le quattro semifinaliste, ha cambiato il piano di offrire 5.000 biglietti gratuiti a ogni club, sovvenzionando invece i biglietti per i tifosi, il che significa che possono essere acquistati a un prezzo scontato.

L'opportunità rende cattivi i ragazzi

Pur affermando di comprendere "al 100.000%" la posizione dello Spirit of Shankly, Klopp ha ribadito di non vedere la situazione cambiare a breve.

Raccontando la storia di amici che avevano prenotato alberghi a Parigi in aprile, per poi essere informati recentemente dagli hotel che sarebbero stati rimborsati perché i prezzi erano triplicati, il tedesco ha detto che questo è "il mondo in cui viviamo".

"Non possiamo dire che questi sono i cattivi - le opportunità fanno i cattivi", ha detto Klopp. "In questo caso, la UEFA ha una delle partite più importanti di sempre e non regalerà i biglietti in questo modo.

"Capisco al 100.000% il punto di vista dello Spirit of Shankly. Non è assolutamente giusto, ma succede ovunque".

Si ottiene solo il 50% dei biglietti e il resto va a persone che pagano probabilmente migliaia e migliaia di euro... è così che si fanno i soldi".

"Se mi piace? No. Lo cambierò? Non lo vedo".

Fonte: edition.cnn.com