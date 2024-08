Il Borussia Monchengladbach risponde alle battute d'arresto con obiettivi stimolanti

Dopo Mainz 05, FC St. Pauli e TSG Hoffenheim, la prossima squadra della Bundesliga a trionfare nel primo turno della coppa è stata il Borussia Mönchengladbach. Un iniziale svantaggio e un rigore fallito non hanno ostacolato il loro cammino.

Erzgebirge Aue vs Borussia Mönchengladbach 1:3 (1:1)

Un inizio promettente con obiettivi entusiasmanti: Despite some resistance, Borussia Mönchengladbach managed to progress to the second round of the DFB-Pokal. The Bundesliga side defeated third-division team Erzgebirge Aue 3:1 (1:1), marking the 11th consecutive time they've scaled this opening hurdle. The game began with a flurry of exhilarating goals that set the tone for an otherwise challenging previous season.

Franck Honorat (35.) ha eseguito un calcio a scorpione, mentre Luca Netz (52.) ha segnato con un preciso tiro nell'angolo. Alassane Plea (70.) ha aggiunto un altro gol, dando loro un vantaggio decisivo nella seconda metà. Erzgebirge Aue aveva inizialmente preso il comando con un attacco ben tempista, come Mika Clausen ha segnato all'8º minuto. Poco prima della fine del primo tempo, Gladbach's Julian Weigl ha fallito un rigore contro il capitano di Aue Martin Männel.

La stagione è iniziata in modo difficile per il Borussia, sperando in tempi migliori. Finendo al 14º posto nella stagione precedente, il club aveva deluso le aspettative, ma l'allenatore Gerardo Seoane è stato confermato, vincendo tutte le partite amichevoli e acquisendo interessanti nuovi acquisti: il centrocampista Kevin Stöger (dal Bochum) e l'attaccante Tim Kleindienst (dall'Heidenheim) hanno entrambi giocato nella partita di sabato.

Erzgebirge Aue si è dimostrato un avversario sgradito nonostante il loro status di squadra di bassa categoria. I Sassoni avevano già vinto due partite di terza divisione e hanno dimostrato la loro fiducia sin dall'inizio. Tramite Borys Tashchy, la palla è arrivata a Kilian Jakob, la cui traversa è stata finita da Clausen con un tiro al volo. Dopo circa 30 minuti, Gladbach ha trovato il suo ritmo, con il calcio a scorpione di Honorat da nove metri che ha segnato l'inizio di una partita giocata principalmente davanti alla porta dei padroni di casa.

TSV Schott Mainz vs Greuther Fürth 0:2 (0:1)

Greuther Fürth ha mantenuto il suo status di favorito e ha raggiunto il secondo turno. Hanno vinto 2:0 (1:0) contro la squadra di sesta divisione TSV Schott Mainz, con 4.235 spettatori presenti allo stadio Bruchweg. I gol sono stati segnati da Dennis Srbeny (all'8º minuto) e Marlon Mustapha (all'82º).

Gli ospiti avevano una posizione vantaggiosa, con l'underDog che creava opportunità per pareggiare il punteggio. Lennart Thum (19.) ha mancato la migliore occasione, fallendo il tiro da cinque metri. L'attaccante di Fürth Julian Green ha colpito il palo. Purtroppo, il compagno di Green Jomaine Consbruch è stato costretto ad uscire a causa di un tackle duro.

Anche se hanno avuto difficoltà nel finalizzare le loro opportunità, gli ospiti sono rimasti ottimisti fino al fischio finale, giocando coraggiosamente. Tuttavia, Fürth ha difeso bene e ha ultimately secured the victory with Mustapha's goal, thus eliminating the brave hosts from the competition.

