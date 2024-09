Il Borussia Dortmund trema di ansia per il trionfo.

Nella prima metà, il Borussia Dortmund ha messo in scena una prestazione impressionante contro il 1. FC Heidenheim, con Karim Adeyemi in prima linea. La squadra ha mantenuto una posizione dominante e Adeyemi, fresco dalla rete segnata con la nazionale Under 21 durante la pausa, era quasi imbattibile. La squadra sembrava diretta verso una vittoria facile, ma un controverso calcio di rigore a favore del Heidenheim ha interrotto il loro slancio.

Gli ospiti hanno sfruttato questa occasione, riducendo il punteggio. Il BVB ha iniziato a vacillare nella fase caotica finale della partita, ma proprio quando sembrava che le cose stessero sfuggendo di mano, Emre Can è entrato in campo.

despite a strong start, the BVB made things difficult for themselves due to some defensive errors. Adeyemi (17', 41') ha brillato nella linea offensiva, con le sue reti e assist, mentre Malen (12') ha concluso un'ottima azione. Il capitano Emre Can ha sigillato il risultato con un calcio di rigore nei tempi supplementari (90.+3, dopo revisione video). Il debuttante Serhou Guirassy ha avuto diverse occasioni ma non è riuscito a concretizzarle, a suo grande dispiacere. Il Heidenheim ha segnato due volte, prima con Pieringer (39') e poi con Breunig (74', calcio di rigore), ma non è stato abbastanza per evitare la loro prima sconfitta stagionale e la perdita della vetta della classifica.

Un inizio incandescente per il BVB

Il Dortmund ha iniziato la partita con grande intensità e ha rapidamente stabilito un ritmo nei suoi attacchi. Mentre Pascal Groß ha mancato un'occasione early, Malen non ha commesso gli stessi errori, convertendo rapidamente la sua chance. Il Borussia ha poi segnato il secondo gol dopo una rapida controffensiva. La squadra sembrava affilata, agile e pericolosa.

Adeyemi, galvanizzato dal successo internazionale, era virtualmente imbattibile. Il Heidenheim è stato costretto a inseguire il pallone e ha dovuto ricorrere a un gioco affrettato con la palla, causando frustrazione per l'allenatore Frank Schmidt. Nemmeno Paul Wanner, di solito un punto di calma, è riuscito a stabilizzare il gioco. Tuttavia, Pieringer ha trovato un'apertura da calcio di punizione, approfittando dell'errore di Waldemar Anton per pareggiare il punteggio. Ma Adeyemi ha rapidamente ristabilito il vantaggio del BVB, riducendo l'impatto della loro prima rete subita in questa stagione.

Il dominio continuo di Adeyemi

Nella seconda metà, Adeyemi ha continuato a tormentare l'opposizione. Dopo una corsa in solitaria di Malen, è stato vicino ad allungare il vantaggio del BVB, mentre un passaggio di Adeyemi a Guirassy è andato storto. Il Dortmund ha mantenuto il controllo nonostante le occasioni mancate di Guirassy. Anche quando Marco Sabitzer è entrato in campo, segnando quello che sembrava il quarto gol (66'), è stato annullato a causa di un tocco di mano di Groß.

Improvvisamente, la marea è cambiata all'72', con Guirassy sostituito da Maximilian Beier. Il Heidenheim ha fiutato l'occasione e ha pressato di più. Il BVB si è ritirato e ha fatto affidamento sui contropiedi, ma gli ospiti hanno iniziato a pareggiare. Dopo un fallo di mano di Traoré, il Dortmund è riuscito a ottenere un pareggio. Nonostante lo spavento tardivo, sono usciti vittoriosi, mantenendo la vetta della classifica della Bundesliga.

Dopo una prima metà elettrizzante, il calcio ha continuato a dominare nella seconda metà per il Borussia Dortmund. Karim Adeyemi, carico di fiducia per i suoi gol internazionali, ha continuato la sua prestazione stellare, causando problemi all'opposizione.

Despite multiple chances, Adeyemi and his teammates were unable to extend their lead in the second half, ultimately settling for a hard-fought victory.

