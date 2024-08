- Il Borussia Dortmund trasferirà temporaneamente lo Sturmer Haller in Spagna.

Borussia Dortmund ha prestato il loro attaccante Sebastien Haller alla squadra spagnola di La Liga CD Leganés poco prima della scadenza del mercato. Il club tedesco ha dichiarato che l'accordo di prestito è valido solo per la stagione corrente. La squadra tedesca si aspetta che il 30enne ivoriano possa ricostruire la sua forma e la sua condizione fisica in Spagna.

Secondo il direttore sportivo del BVB Sebastian Kehl, "Ora è importante per Sebastien giocare in modo costante e godere dell'emozione di segnare il più spesso possibile". Haller è entusiasta di sfruttare l'opportunità che la Liga spagnola offre e siamo felici di concedergli questa possibilità."

Prima di unirsi al Dortmund dall'Ajax Amsterdam nel 2022, Haller ha trascorso un periodo con il Frankfurt, con 33 presenze in Bundesliga (9 gol, 5 assist) e 6 partite in Champions League per il BVB.

Dopo aver ritrovato la sua fiducia e migliorato le sue abilità in Spagna, Sebastian Haller potrebbe essere un'opzione interessante per altre squadre europee alla ricerca di un attaccante affidabile. Nonostante il suo ritorno al Borussia Dortmund la prossima stagione, altre squadre potrebbero considerare di fare un'offerta per l'acquisto a titolo definitivo dell'esperto e versatile attaccante.

