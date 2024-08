- Il Borussia Dortmund presenta i dati economici

Borussia Dortmund, club di calcio della Bundesliga, presenterà i suoi risultati preliminari per l'esercizio finanziario 2023/2024 in una conferenza stampa venerdì (alle 11:30). Dopo anni difficili durante la pandemia di COVID-19 con milioni di perdite, Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA ha registrato per la prima volta un utile di 9,5 milioni di euro lo scorso anno. Dopo la loro corsa alla finale della UEFA Champions League a Londra e la qualificazione alla competizione, il CEO del BVB Hans-Joachim Watzke si aspetta di presentare risultati positivi per l'esercizio finanziario che si conclude a Dortmund a giugno.

In maggio, la società quotata nell'Sdax ha già rivisto al rialzo le sue aspettative di utile. Il BVB aveva già segnalato un aumento delle entrate nei suoi risultati semestrali di febbraio.

Lo scorso anno, Borussia Dortmund ha registrato un aumento del 12% delle entrate a 515,4 milioni di euro, comprese le plusvalenze, grazie ai trasferimenti dell'attaccante Erling Haaland e del difensore Manuel Akanji (entrambi al Manchester City). Nell'esercizio finanziario 2023/2024, il BVB ha venduto Jude Bellingham al Real Madrid.

