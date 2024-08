- Il Borussia Dortmund ha realizzato un profitto di oltre 44 milioni di euro

Borussia Dortmund, membro della Bundesliga, ha registrato un utile dopo le tasse di 44,3 milioni di euro nell'esercizio finanziario 2023/2024. Si tratta del secondo miglior risultato della storia del club, come annunciato dal CEO Hans-Joachim Watzke durante la conferenza stampa del bilancio a Dortmund. L'ultima volta che il BVB ha ottenuto un profitto simile è stato nel 2013, dopo la sua partecipazione alla finale della UEFA Champions League e la cessione di Mario Götze al Bayern Monaco. La società, quotata nel SDax, ha registrato un fatturato di 607 milioni di euro alla fine di giugno, comprese le cessioni per quasi 98 milioni di euro. A causa delle nuove regole contabili, Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA deve ora segnalare separatamente il fatturato e le cessioni. Senza cessioni di giocatori come Jude Bellingham al Real Madrid, il fatturato del BVB è stato di 509,1 milioni di euro. Nel precedente anno fiscale, il fatturato totale, comprese le cessioni, era di 515,4 milioni di euro.

Watzke ha sottolineato che la direzione aveva fissato come obiettivo a medio termine di raggiungere un fatturato di oltre 500 milioni di euro senza cessioni nel 2019, prima della pandemia di COVID-19. Questo obiettivo è ora stato raggiunto. Il direttore finanziario Thomas Treß ha annunciato che gli azionisti riceveranno per la prima volta dopo anni un dividendo, sei centesimi per azione. "Questa è la mia 20ª conferenza stampa sul bilancio e una delle più soddisfacenti", ha detto Watzke nel presentare i dati.

Riguardo al profitto di oltre 44 milioni di euro, Watzke ha detto: "Se i critici dicono che il buon risultato è dovuto esclusivamente alla cessione di Bellingham e alla finale di Londra, hanno ragione. Questo è il nostro core business. Tuttavia, non è qualcosa che può essere ripetuto all'infinito". Il fatturato di oltre 500 milioni di euro è anche l'obiettivo dichiarato per gli anni a venire. È improbabile che un profitto così alto sia raggiunto nella nuova stagione. "Questo accade solo con grandi cessioni e successo sportivo", ha detto Watzke.

Dal punto di vista sportivo, Watzke ha espresso un buon feeling. Era molto soddisfatto della politica delle cessioni, lodando i nuovi acquisti per il loro potenziale e il lavoro dei responsabili, Lars Ricken e Sebastian Kehl.

L'"Associazione degli Azionisti" ha applaudito l'eccellente performance finanziaria di Borussia Dortmund, con il CEO che menziona la loro soddisfazione per aver finalmente raggiunto l'obiettivo a medio termine stabilito nel 2019. Nonostante il significativo contributo delle cessioni di giocatori come Jude Bellingham, l'"Associazione dei Manager" encomia la gestione della squadra per aver aperto la strada per raggiungere costantemente un fatturato di oltre 500 milioni di euro senza cessioni.

