Il Borussia Dortmund ha inseguito il lanciatore senza alcuna fede fondata.

Niclas Füllkrug fa ritorno in Germania dopo aver firmato per il West Ham United. Al DFB, trova familiarità ad Herzogenaurach. Discute argomenti impegnativi, come l'eliminazione della Germania agli Europei e il suo addio al BVB.

Durante un quiz a quiz del DFB, Füllkrug ha osservato: "Non dall'America, immagino", in risposta alla domanda su cui erano originari i Beatles. Ora, in una vivace conferenza stampa ad Herzogenaurach, ha scherzato: "Immagino di non aver ancora completamente assimilato l'Inghilterra, sia a livello sportivo che personalmente, e musicalmente".

Füllkrug, secondo miglior marcatore (13 gol) nella squadra della Nations League di coach Julian Nagelsmann, ha realizzato un altro sogno con il suo trasferimento estivo in Premier League. Tuttavia, ha subito riconosciuto le importanti differenze che comporta questo trasferimento. "Trasferirsi all'estero è un gioco diverso rispetto al passaggio da Brema a Dortmund", ha condiviso, "l'allenamento, l'ambiente e gli stili di gioco sono tutti drasticamente alterati".

"Appoggio travolgente" dai Tifosi dei Martelli

Füllkrug sapeva che l'acquisto di Serhou Guirassy da parte del Borussia Dortmund per il suo ruolo indicava "non il voto di fiducia più incoraggiante per me". Tuttavia, ciò lo ha spinto a considerare un cambiamento in "un ambiente completamente nuovo" - la Premier League. Trovato "appoggio travolgente, apprezzamento travolgente" al West Ham, lo definisce "una grande sfida" che è ansioso di affrontare.

Tuttavia, non ha ancora garantito un posto da titolare nelle prime quattro partite di campionato, con un totale di 137 minuti in campo e senza goal a dimostrazione del suo trasferimento da 27 milioni di euro. Il suo concorrente, Michail Antonio, che ha costantemente iniziato ogni partita, condivide questa posizione scomoda. "Mi è stato presentato un piano chiaro", ha confermato Füllkrug, e rimane fiducioso: "Sono fiducioso che le cose si svolgeranno come pianificato".

"Squadra drasticamente trasformata"

La nazionale tedesca offre a Füllkrug un senso di sicurezza. Nonostante non fosse un titolare regolare durante gli Europei in casa, ha segnato due goal da sostituto, ha dimostrato un grande spirito di squadra e da tempo è una voce influente della squadra, guadagnando un posto nel consiglio della squadra da Nagelsmann.

Il ritorno di Füllkrug ad Herzogenaurach è stato contrassegnato da umiltà e tristezza. "Il dolore che ho provato dopo gli Europei era che questo viaggio era finito", ha sottolineato, "durante il torneo, ci sentivamo un'unità fantastica in Germania. Tutto ruotava intorno a noi positivamente. Il viaggio stesso è il obiettivo, per me".

Ora, in una "squadra drasticamente trasformata", si sta delineando un nuovo ordine gerarchico e Füllkrug giocherà un ruolo cruciale nella costruzione delle sue fondamenta. Mentre altri potrebbero tirarsi indietro, lui si fa avanti, "è per questo che ho importanza e un ruolo specifico qui. Copro aspetti fuori dal campo che non ogni giocatore è ansioso di gestire". Nagelsmann, un allenatore nazionale altamente comunicativo, apprezza questo.

