- Il Borussia Dortmund ha ancora una volta prestato Coulibaly.

Borussia Dortmund presta il loro difensore di punta, Soumaila Coulibaly, ancora una volta. Il difensore di 20 anni passerà un anno a giocare per il club di Ligue 1 Stade Brest, come confermato dalla squadra tedesca. Ha superato con successo le visite mediche con la squadra che ha ottenuto il terzo posto nella stagione precedente. Coulibaly ha trascorso la stagione precedente in prestito al club belga di prima divisione Royal Antwerp e ora avrà l'opportunità di acquisire esperienza inboth Ligue 1 e nella Champions League a Brest.

Il direttore sportivo di BVB, Sebastian Kehl, ha elogiato Soumi, dicendo: "È un prospetto di centrocampista fantastico che ha fatto passi significativi nella massima divisione belga". Dopo il periodo di prestito con Antwerp, Coulibaly è tornato a Dortmund. Precedentemente acquistato dalle giovanili del Paris Saint-Germain nel 2021, Coulibaly è sotto contratto con Dortmund fino al 2026.

Borussia Dortmund ha una storia di prestiti di giovani talenti per acquisire esperienza, come dimostrato dal trasferimento di Soumaila Coulibaly al club di Ligue 1 Stade Brest. Con questo trasferimento, Coulibaly avrà l'opportunità di dimostrare il suo valore in both Ligue 1 e nella Champions League.

