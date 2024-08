- Il Borussia Dortmund gioca senza l'aggiunta di Couto a Brema

Borussia Dortmund dovrà fare a meno del suo ultimo acquisto Yan Couto per l'incontro di Bundesliga contro il Werder Bremen di sabato. Il giocatore in prestito dal Manchester City è fuori causa a causa di un infortunio non specificato, il che significa che non potrà unirsi alla nazionale brasiliana, come inizialmente previsto.

"Nessun problema grave", ha commentato l'allenatore del BVB Nuri Sahin. "Speriamo che sarà di nuovo in forma dopo la pausa delle nazionali per la partita contro l'Heidenheim". Quella partita è prevista per il 13 settembre. Couto non ha giocato nella prima partita della stagione, una vittoria per 2-0 contro l'Eintracht Frankfurt.

Serhou Guirassy non è ancora un'opzione per la partita di sabato (15:30 CET/Sky) contro l'ex squadra di Sahin. L'ex attaccante dello Stuttgart ha recentemente ripreso gli allenamenti a seguito di un infortunio al ginocchio. "Stiamo gradualmente aumentando il carico di allenamento", ha detto Sahin. Entro settembre, Guirassy potrebbe essere disponibile per giocare.

Nonostante l'assenza di Yan Couto, la Borussia Dortmund si concentrate sugli incontri di calcio. La squadra cercherà di ottenere una vittoria contro il Werder Bremen sabato, senza il suo nuovo acquisto.

