Il Borussia Dortmund evita involontariamente la vergognosa rimproverazione

Nella prima fase della partita, il Borussia Dortmund ha subito un colpo duro contro il VfL Bochum, ancora alla ricerca della prima vittoria. Questa potenziale sconfitta avrebbe potuto rappresentare un'umiliazione per il BVB, ma la squadra ha ribaltato la situazione e ha ottenuto una vittoria ricca di gol. Serhou Guirassy è stato fondamentale per la rimonta del Dortmund, che ha conquistato una vittoria risoluta dopo la deludente prestazione a Stoccarda. Il BVB è riuscito a recuperare da uno svantaggio di 2-0 e ha battuto i determinati vicini del VfL Bochum per 4-2 (1-2). Guirassy ha segnato due gol e ha fornito l'assist per il rigore del pareggio, aiutando la squadra a evitare una crisi. Tuttavia, persistono incertezze sulla nuova direzione del Dortmund.

Il Dortmund ha iniziato forte ma è caduto in uno stato di disorganizzazione per trenta minuti, riuscendo a malapena a salvarsi da uno svantaggio di 0-4. La squadra è stata fortunata a essere in svantaggio solo 2-0 all'intervallo, con Matus Bero (16.) e Dani de Wit (21.) che hanno segnato i gol. Poi Guirassy ha preso il comando, segnando il gol del pareggio (44.), causando un fallo di Emre Can per il rigore del 2-2 e sigillando la vittoria con un gol (75.). Felix Nmecha (81.) ha coronato la vittoria.

Decisione discutibile di Kobel

Dopo la deludente sconfitta per 1-5 a Stoccarda, il nuovo allenatore Sven Sahin ha imparato dai suoi errori. Nonostante le necessità, ha apportato solo piccole modifiche alla squadra, con Emre Can che ha sostituito l'infortunato Marcel Sabitzer, Yan Couto che ha esordito come terzino destro e Jamie Gittens incluso in rosa.

La pressione è aumentata sul Bochum, ancora senza vittorie in sei partite sotto la guida dell'allenatore Peter Zeidler. Il Dortmund ha dominato la partita, con Karim Adeyemi che ha avuto la prima grande occasione con un colpo di testa (11.). Ripetutamente, il BVB è riuscito a penetrare nella metà campo avversaria, ma è stato fermato dalla difesa avversaria. Julian Brandt ha sparato un colpo da 18 metri parato da Patrick Drewes.

L'equilibrio è cambiato quando il Bochum ha iniziato attacchi rapidi e diretti dopo aver riconquistato il possesso palla. Sono riusciti in questo, con Matus Bero che ha segnato da sinistra con un tiro preciso dopo un uno-due con Philipp Hofmann, sfiorando Gregor Kobel e il palo. Il Dortmund ha reso la propria situazione ancora più precaria quando Kobel ha perso il possesso a causa di un tackle con il braccio di Myron Boadu, che ha portato a un facile gol in rete di Dani de Wit.

Prestazione stellare di Guirassy

