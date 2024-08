Il Borussia Dortmund cerca la vittoria nella partita inaugurale, i tifosi esprimono il loro malcontento per i carri armati

Nella prima partita della stagione della Bundesliga per il Borussia Dortmund, il ventenne Jamie Gittens, ora noto come Jamie, si distingue, segnando due gol. Questo regala al nuovo allenatore Nuri Sahin la sua prima vittoria, nonostante il Dortmund abbia iniziato in modo fiacco. Ci sono manifestazioni da parte degli spettatori.

Il doppio gol impressionante di Jamie (72' e 90'+3) ha coronato la vittoria per 2-0 del Dortmund contro l'Eintracht Frankfurt, estendendo la striscia di vittorie all'esordio a dieci anni consecutivi. Nonostante la vittoria, la squadra ha sollevato diverse domande con la sua prestazione sottotono. Il Dortmund ha avuto difficoltà a trovare strategie e ha commesso errori ingiustificati. Saranno necessarie prestazioni migliorate per raggiungere i loro ambiziosi obiettivi.

Valutazione dell'allenatore e dell'arbitro nuovi

Con temperature di 30°C e cieli sereni, l'attenzione era su Nuri Sahin, il nuovo allenatore in carica. Rispetto alla vittoria per 4-1 in coppa contro il Phoenix Lübeck, Sahin ha fatto solo un cambio, sostituendo Gittens con Donyell Malen. Waldemar Anton e Pascal Groß di Vienna hanno anche dimostrato le loro abilità sin dall'inizio.

Felix Zwayer, l'arbitro, era sotto la lente d'ingrandimento così come il nuovo allenatore, avendo fatto il suo ritorno dopo la sconfitta per 2-3 contro il Bayern nel dicembre 2021. Dopo la partita, il veterano del BVB Jude Bellingham aveva espresso critiche nei confronti di Zwayer, alimentando la tensione. Di conseguenza, Zwayer ha preso una pausa e la DFB non gli ha assegnato temporaneamente le partite del Dortmund.

Zwayer non era la principale attrazione, poiché Frankfurt ha premuto aggressivamente all'inizio, rendendo difficile per il Dortmund creare opportunità di gol.

Con le opportunità scarse, Sahin è rimasto agitato in panchina, gesticolando costantemente e offrendo consigli alla sua squadra. Anche dopo una pausa per bere, il gioco del Dortmund è rimasto lento. Hanno commesso ripetutamente errori banali e sono sembrati timidi.

Just prima dell'intervallo, l'attenzione si è spostata su Zwayer. Dopo un colpo di testa di Anton, i tifosi del Dortmund hanno richiesto un rigore a causa di un fallo di mano di Fares Chaibi. Tuttavia, il primo contatto è stato fatto con la testa di Chaibi.

Dopo la ripresa, i tifosi della sud hanno esibito cartelli contro la discutibile partnership con Rheinmetall. La partita è poi ripresa, con un tentativo di Julian Brandt che si è avvicinato alla porta (49') e un tentativo di Omar Marmoush parato da Gregor Kobel (57').

Maximilian Beier ha fatto il suo debutto casalingo con la maglia del Borussia Dortmund. La migliore occasione è toccata a Frankfurt, ma Chaibi ha mancato da vicino. Invece, la scena è stata allestita per Jamie per reclamare la vittoria con un tiro a effetto spettacolare.

