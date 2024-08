Il Borussia Dortmund cerca di rafforzare l'autorità dal livello superiore dello stadio.

Iniziando nel 2025, una nuova installazione di pannelli solari sul Signal Iduna Park a Dortmund inizierà a generare elettricità sostenibile. Qualsiasi elettricità in eccesso generata dal Borussia Dortmund (BVB) non verrà sprecata; invece, RWE la venderà per loro conto sul mercato.