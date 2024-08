- Il boom dell'IA alimenta il business di Lenovo

Il più grande produttore di PC al mondo, Lenovo, sta beneficiando dell'esplosione dell'IA nei data center. Nell'ultimo trimestre, i ricavi della divisione infrastrutture della società cinese sono aumentati di quasi due terzi rispetto all'anno precedente, raggiungendo $3,2 miliardi (€2,9 miliardi). I dati della divisione PC indicano anche una ripresa del mercato, che aveva subito un calo dopo la crescita esplosiva durante la pandemia di COVID-19.

Lenovo e altri produttori di PC scommettono che il sostituzione dei notebook acquistati durante la pandemia con dispositivi più recenti si sta gradualmente avvicinando. All'inizio della pandemia, le aziende e i consumatori hanno acquistato freneticamente laptop per abilitare il lavoro e l'apprendimento da casa. Quante sostituzioni saranno effettuate rimane ancora un interrogativo aperto.

I "PC per l'IA" stanno aumentando

La società di Windows Microsoft e i produttori di computer come Lenovo hanno lanciato i primi nuovi modelli di PC a metà giugno, particolarmente adatti all'uso di software di intelligenza artificiale. L'industria si aspetta che in pochi anni questi "PC per l'IA" rappresenteranno la maggioranza dei dispositivi venduti. Tuttavia, questa categoria di dispositivi non ha ancora avuto alcun impatto sul business nell'ultimo trimestre.

Tuttavia, i ricavi della divisione PC sono aumentati di circa il 10% a $11,4 miliardi. In Germania, dove la società vende anche dispositivi sotto il marchio Medion, il business dei consumatori è diminuito nuovamente. I consumatori stanno ancora aspettando innovazioni, ha detto il manager di Lenovo Mirco Krebs. Tuttavia, la domanda delle aziende continua a crescere.

A livello mondiale, Lenovo ha esteso il suo vantaggio su HP e Dell con 17,4 milioni di PC venduti e una quota di mercato del quasi 23%, secondo i calcoli della società di analisi IDC. I ricavi del gruppo Lenovo sono aumentati del 20% a $15,4 miliardi. L'utile è salito del 38% a $243 milioni, superando le aspettative degli analisti.

