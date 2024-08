Il boom delle auto elettriche cinesi fa sudare i produttori tedeschi

Un Sviluppo in Cina Danneggia i Produttori Tedeschi di Automobili: Le Vendite di E-Auto e Ibride Decollano, la Richiesta di Motori a Combustione Calza. Questo Beneficia Soprattutto i Fornitori Cinesi. Volkswagen, Mercedes e Compagni sono Seriosamente Preoccupati.

Il motore a combustione sta rapidamente perdendo importanza in Cina. Nel 2020, il 94% di tutti i nuovi veicoli era alimentato da combustibili convenzionali come benzina o diesel. Nel primo semestre del 2024, questa percentuale era scesa al 59%. Lo dimostrano i dati di registrazione dell'esperto di dati automotive Marklines, ottenuti dal "Handelsblatt".

Nel primo semestre di quest'anno, le vendite di motori a combustione sono diminuite del 12% o 775.000 unità. Nel frattempo, le vendite di veicoli elettrici e ibridi sono aumentate del 38% o 1.1 milioni di unità. In luglio, secondo l'Associazione Automobilistica Cinese (CPCA), per la prima volta sono state consegnate più E-auto e ibride plug-in che auto diesel e benzina.

Questo drastico cambiamento sta causando forti cali nelle vendite, nei ricavi e nei profitti dei produttori occidentali come Volkswagen, Mercedes-Benz, GM e Honda. "Stiamo chiaramente assistendo a una sostituzione dei sistemi di trazione convenzionali", ha spiegato Jan Burgard, responsabile della consulenza automotive Berylls by Alix Partners. Con il parallelo forte aumento della quota di auto elettriche in Cina, "la dominanza dei fornitori nazionali sta crescendo". La principale ragione sembra essere la superiorità tecnologica dei fornitori cinesi come BYD, Geely o Li Auto nei motori elettrici e nei cruscotti digitali rispetto ai loro concorrenti occidentali. Di conseguenza, la quota di mercato combinata dei fornitori cinesi è passata dal 33% al 52% dal 2020. Le corporation tedesche hanno perso quasi sei punti percentuali e quelle giapponesi nove, secondo il "Handelsblatt".

Le Vendite di Motori a Combustione "Abbelliscono" il Bilancio per un Lungo Periodo

L'industria automobilistica tedesca ha mancato di auto elettriche competitive in Cina negli ultimi anni. Questo poteva essere facilmente mascherato dalle elevate cifre di vendita dei veicoli con motori a combustione. Tuttavia, con il business della benzina ora in crisi, la situazione sta diventando critica, soprattutto per i grandi produttori come Volkswagen.

Il più grande costruttore europeo sta per guadagnare circa tre miliardi di euro in meno solo quest'anno con le sue due società di joint venture locali, SAIC e FAW, rispetto al 2018. All'epoca, le joint venture ancora generavano un utile operativo di oltre 4,6 miliardi di euro. Nel primo semestre del 2024, non era nemmeno un miliardo di euro - e sono 350 milioni di euro in meno rispetto all'anno precedente. Le vendite sono semplicemente crollate. Dal 2020, il marchio principale VW ha perso un volume di vendite di oltre 430.000 unità. E sta ancora peggiorando. Nel primo semestre dell'anno, le consegne sono diminuite ulteriormente del 4% a 931.000 unità. In tutti i marchi secondari, la quota di mercato del Gruppo Volkswagen in Cina è passata dal 19% al 14% in poco più di quattro anni.

In Germania, invece, i motori a combustione stanno vivendo un revival. Ci sono addirittura discussioni sull'anticipo del divieto di immatricolazione di nuovi veicoli a combustione nell'UE, che entrerà in vigore nel 2035. In Cina, tuttavia, la realtà è molto diversa. Ciò è dovuto anche agli incentivi fiscali per le auto elettriche. In molte megacittà, c'è un numero limitato di targhe. I tempi di attesa per le auto elettriche sono più brevi di quelli per i motori a combustione, dandogli un chiaro vantaggio. Dal mese di aprile, c'è anche un sussidio statale per le auto elettriche, che dovrebbe essere raddoppiato a 20.000 yuan (circa 2.550 euro) presto, secondo il "Handelsblatt".

**Anche un'altra bandiera tedesca, Mercedes-Benz, sta ora lottando in Cina. Poiché l'azienda opera principalmente nei segmenti premium e di lusso, il suo business era stato finora piuttosto buono. Tuttavia, nel primo semestre dell'anno, c'è stato un calo del 10% - sono state vendute 352.000 vetture, secondo il Handelsblatt. Il risultato pro-rata della joint venture con la società di stato cinese BAIC è addirittura diminuito del 15% a 645 milioni di euro rispetto all'anno precedente. particular

