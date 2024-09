- Il blocco sull'immigrazione: Scholz e Merz in un vicolo cieco

Dopo il crollo delle trattative sull'immigrazione tra il governo e l'Unione, Scholz e Merz si sono scontrati nel Bundestag.

Scholz ha rimproverato Merz per non aver cercato attivamente una soluzione fin dall'inizio e ha definito i loro incontri una "dramatica performance". Merz ha liquidato questa affermazione come "infondata".

Scholz ha suggerito di continuare i colloqui, riconoscendo che "la porta non è chiusa". Tuttavia, Merz, a capo della fazione di opposizione predominante, CDU/CSU, ha proposto di spostare il dibattito sulla politica dell'immigrazione nel Bundestag. Lo ha giustificato sostenendo che il governo potrebbe attuare le misure necessarie con la sua maggioranza, poiché non è richiesta alcuna modifica costituzionale. Ciò richiede una maggioranza dei due terzi della coalizione del semaforo in parlamento e l'approvazione di alcune sezioni dell'opposizione.

"Non ci faremo bloccare in un loop infinito di conversazioni con voi", ha detto Merz, aggiungendo: "Voi prendete le decisioni nel governo e noi possiamo continuare la discussione qui nel Bundestag tedesco".

Merz ha dichiarato le trattative sull'immigrazione tra il governo del semaforo, gli stati federali e l'Unione come fallimentari martedì, dopo il secondo round. Ha affermato che la coalizione non può attuare respingimenti Comprehensive dei migranti ai confini dello stato tedesco e che l'iniziativa per trovare una soluzione comune è fallita.

Scholz: "Ti stai nascondendo"

Scholz ha risposto duramente a questo, criticando Merz personalmente. "Ti stai nascondendo", ha dichiarato. "Pensi di aver risolto la questione migratoria con un'intervista su 'Bild am Sonntag', ma non appena esci dagli uffici, dimentichi ciò che hai proposto", ha accusato Merz sul podio.

La coalizione del semaforo di Scholz, invece, ha ottenuto "il più grande capovolgimento nella gestione della migrazione irregolare". Ha sottolineato le espulsioni accelerate, il pacchetto di sicurezza del governo, il sistema di asilo europeo comune pianificato e la prima discussione del pacchetto di sicurezza nel Bundestag, prevista per giovedì. "Non lamentarsi, ma agire e mettersi al lavoro. Questo è lo slogan", ha detto Scholz.

Scholz stringe il pugno - Merz proietta maturità

Il solito riservato Scholz ha parlato ad alta voce nel Bundestag, un volume tipicamente associato ai discorsi delle campagne elettorali. Durante i suoi attacchi all'Unione, ha stretto il pugno diverse volte.

Merz, however, ha evitato attacchi verbali taglienti sull'argomento migratorio e si è presentato in modo più maturo. Ha respinto le accuse che l'Unione stesse adottando un atteggiamento anti-straniero. "La Germania deve rimanere un paese aperto e filostraniero", ha detto. L'Unione si oppone "firmamente a qualsiasi forma di xenofobia e opposizione agli stranieri".

Il leader della fazione CSU, Alexander Dobrindt, che ha aperto il dibattito, ha assunto gli attacchi taglienti. Ha definito la coalizione "coalizione del declino".

Dobrindt ha utilizzato il suo discorso di apertura per sfidare la coalizione del semaforo. "Questa non è una coalizione del progresso, ma una coalizione del declino in questo paese", ha detto. "La gente è stanca di queste scuse del semaforo", ha criticato il leader del gruppo parlamentare CSU, e ha aggiunto che la gente ha capito "chi è al comando qui fornirà solo scuse. Ma questo minaccia la sicurezza e la pace sociale nel nostro paese".

La leader del gruppo parlamentare AfD Alice Weidel ha anche attaccato duramente Scholz, definendolo "Cancelliere del declino". Ha criticato l'appeasement del popolo con la "politica di alibi" e i summit sulla migrazione, sostenendo che "i migranti illegali non devono essere ammessi nel paese, ma i confini devono essere chiusi e chiunque tenti di entrare in Germania senza rivendicazione legale e senza documenti deve essere respinto".

Il leader del FDP Christian Lindner sostiene un altro summit di alto livello sulla migrazione. Scholz e Merz dovrebbero trattare direttamente con il ministro dell'Economia Robert Habeck (Verdi) e con lui, ha scritto su X. "Il rifiuto dell'Unione della summit sull'asilo non deve essere l'ultima parola". Ha aggiunto: "Risolveremo questa questione insieme". Anche il leader del gruppo parlamentare FDP Christian Dürr ha invitato l'Unione nel Bundestag a cooperare.

Scholz e Merz sono anche in disaccordo sulla strategia per l'Ucraina

Il dibattito generale sul bilancio del Cancelliere, che è l'evento principale durante i primi dibattiti sul bilancio 2025, presentato al Bundestag martedì, ha visto l'immigrazione come tema centrale. Questo dibattito, tradizionalmente utilizzato per discutere la politica complessiva del governo, ha affrontato anche la politica estera.

Scholz ha ribadito la sua richiesta di un'altra conferenza per la pace per porre fine alla guerra russa contro l'Ucraina - con Mosca presente. "Ora è il momento, ora è il momento di esplorare potenziali vie", ha detto il politico SPD.

Merz ha respinto questa iniziativa. "Non porteremo il presidente russo Vladimir Putin alla resa con una tale 'retorica pacifica e diplomatica'", ha dichiarato.

