- Il blocco ferroviario ad Amburgo è stato tolto

Nel traffico ferroviario a lunga distanza, sono state registrate notevoli ritardi a causa di una scavatrice ribaltata ad Amburgo. La linea tra la Stazione Centrale di Amburgo e Amburgo-Harburg è rimasta chiusa per sei ore e mezzo sabato, come ha riferito un portavoce delle ferrovie. Alcuni treni a lunga distanza sono stati cancellati, mentre altri hanno subito ritardi. Una scavatrice su un cantiere nella zona delle rotaie si è ribaltata, portando alla chiusura del binario adiacente in funzione, ha dichiarato il portavoce.

