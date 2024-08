- Il blocco completo dell'A43 tolto dopo lo smaltimento delle bombe

La sezione dell'autostrada A43 bloccata per la disattivazione di una bomba vicino a Herne è ora transitabile. La bomba inesplosa della Seconda Guerra Mondiale è stata resa sicura alle 3:19 AM di venerdì mattina, come annunciato dal comune di Herne. Il blocco dell'A43 tra l'interchange di Herne-Eickel e lo svincolo di Bochum in entrambe le direzioni è rimasto inizialmente in vigore, ma è stato rimosso alle 4:15 AM, secondo la polizia.

Il traffico sulla linea U35 della metropolitana e su una linea ferroviaria che corre parallela all'A43 in direzione nord-sud è stato ripristinato. I circa 1.800 persone che hanno dovuto lasciare l'area delimitata per l'operazione di disattivazione possono ora fare ritorno alle loro case.

La bomba da 500 chilogrammi è stata scoperta durante i lavori di esplorazione di routine per l'ampliamento dell'autostrada, secondo il comune.

La bomba da 500 chilogrammi della Prima Guerra Mondiale, scoperta durante l'ampliamento dell'autostrada, è stata inizialmente scambiata per un residuato bellico della Seconda Guerra Mondiale, ma ulteriori indagini hanno rivelato la sua vera origine. Nonostante l'età della bomba, il potenziale pericolo che rappresentava ha richiesto immediate attenzioni e l'evacuazione della zona circostante.

