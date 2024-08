- Il BKA potrà perquisire le case in segreto.

Il Ministro dell'Interno Nancy Faeser (SPD) intende conferire alla Polizia Criminale Federale (BKA) l'autorità per effettuare irruzioni e perquisizioni segrete in futuro. Lo riferisce il Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). L'obiettivo principale è quello di sorvegliare meglio i computer e i telefoni cellulari dei sospetti. Questa misura dovrebbe essere limitata alla lotta contro il terrorismo.

Di solito, la polizia deve nominare il sospetto e il reato, nonché specificare ciò che deve essere trovato durante una perquisizione. Devono presentare una richiesta corrispondente all'ufficio del procuratore, che a sua volta la presenta al giudice competente. La persona interessata deve essere informata. Se il proprietario dell'appartamento non è presente, devono essere coinvolti testimoni. Sono possibili eccezioni solo in caso di pericolo imminente.

La Polizia Criminale Federale (BKA) ha un ruolo centrale nella persecuzione penale e nella lotta contro i pericoli del terrorismo internazionale. Secondo Faeser, ha bisogno di strumenti moderni nel mondo analogico e digitale, come riferito dal RND da fonti di sicurezza. Il Ministero dell'Interno sta attualmente elaborando un progetto di legge per riformare la legge sulla BKA. Tuttavia, la perquisizione segreta degli appartamenti dovrebbe essere possibile solo in presenza di molto alti livelli come ultima risorsa, ha riferito il RND.

Il vice presidente del gruppo parlamentare dei Verdi, Konstantin von Notz, ha parlato di "tempora serissima" al RND. La BKA ha bisogno di "poteri investigativi moderni e mezzi". Tuttavia, è "completamente chiaro che questi poteri possono essere concessi solo nell'ambito dell'ordine costituzionale". La Corte Costituzionale Federale ha stabilito linee guida chiare sulla questione dell'intercettazione e del trattamento dei dispositivi tecnici. Il progetto di legge dovrebbe essere esaminato sotto questo aspetto.

Finora, per la polizia è molto difficile installare software spia sui dispositivi dei sospetti tramite email o messaggi. È molto più facile se gli specialisti possono prendere in mano il dispositivo. La Costituzione non si oppone a un simile progetto di legge, quindi il Bundestag può approvare una simile modifica senza ulteriori indugi.

