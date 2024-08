- Il bilancio deve essere pronto la prossima settimana.

Il leader dell'SPD Lars Klingbeil esige una rapida risoluzione nella disputa all'interno della coalizione del semaforo riguardo al bilancio federale del 2025. "Tutto questo spettacolo a cui abbiamo assistito nella scorsa settimana era completamente inutile, era superfluo, ha ulteriormente destabilizzato il paese. Compito del governo federale è presentare un bilancio al parlamento," ha detto Klingbeil in un'intervista estiva dell'ARD che andrà in onda domenica nel programma "Report da Berlino."

Si è manifestata insoddisfazione per il governo. Klingbeil ha detto: "Chiaro aspettativa: la prossima settimana il bilancio deve essere finalizzato nel governo."

Accordo annunciato per metà agosto

Negli ultimi giorni la disputa è ripresa. Lo sfondo sono le proposte che avrebbero dovuto ridurre il divario di finanziamento del bilancio di un totale di otto miliardi di euro. Il ministro federale delle finanze Christian Lindner (FDP) aveva commissionato studi a causa di preoccupazioni legali ed economiche. Questi hanno confermato in parte le preoccupazioni, ma hanno anche mostrato modi per attuare almeno alcune delle misure.

Entro metà agosto, Lindner, il cancelliere federale Olaf Scholz (SPD) e il vice cancelliere Robert Habeck (Verdi) mirano a raggiungere un accordo e ottenere una decisione del gabinetto.

Klingbeil: "Non c'è diritto alla pigrizia"

Il leader dell'SPD ha anche commentato il dibattito sull'ingresso dei cittadini. Ha notato che molte persone trovano ingiuste alcune parti dell'ingresso dei cittadini. "Ma non stiamo parlando, ad esempio, di 800.000 persone che lavorano e ricevono ancora l'ingresso dei cittadini perché guadagnano così poco da aver bisogno di qualcosa in più," ha detto Klingbeil.

"Ciò che tocca il senso di giustizia delle persone è quando improvvisamente ci sono 16.000 che si rifiutano di cooperare con lo stato. Che sfruttano la solidarietà dello stato, si appoggiano e dicono: 'Non ho niente da fare.' E dobbiamo dirglielo chiaramente: 'Non c'è diritto alla pigrizia.'"

