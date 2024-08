- Il bilancio del progetto di ristrutturazione del tram è sintetizzato in via provvisoria dalla ferrovia.

A partire dalla metà di luglio, una delle linee ferroviarie più trafficate della Germania, la Riedbahn, tra Francoforte e Mannheim, è stata completamente chiusa per un importante rinnovamento. Questo progetto di ristrutturazione in corso dovrebbe durare fino alla metà di dicembre e Deutsche Bahn fornirà un aggiornamento sui progressi in un evento stampa questo martedì. Si tratta della prima volta che questo processo di ristrutturazione esteso viene implementato su una linea intera a livello nazionale, con piani per replicarlo su 40 diversi tronchi entro il 2031.

Il ministro Wissing visiterà il cantiere di ristrutturazione

Deutsche Bahn ha rivelato che veicoli edili e dipendenti, fino a 90 e 800 rispettivamente, lavorano attualmente su questo progetto ogni giorno.

La corporation si occuperà anche del problema dei trasporti alternativi. Più di 150 autobus sostitutivi stanno operando nella regione per accogliere i passeggeri durante la chiusura di cinque mesi. Inoltre, il membro del consiglio di amministrazione di Deutsche Bahn, Berthold Huber, nonché il ministro federale dei trasporti Volker Wissing del FDP, saranno presenti.

Tre stati federali interessati

Il traffico a lunga percorrenza è stato deviato attraverso linee adiacenti, mentre il traffico regionale è stato limitato. Gli effetti di questo progetto di ristrutturazione interessano l'Assia, il Baden-Württemberg e la Renania-Palatinato, coinvolgendo un totale di tre stati federali.

