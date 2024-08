- Il berlinese spera di volare nello spazio presto

La ricercatrice tedesca Rabea Rogge è ottimista nel credere che volerà veramente nello spazio a bordo di una capsula della società spaziale americana SpaceX. "Sono molto fiduciosa che funzionerà", ha detto la 28enne di Berlino in un'intervista all'agenzia di stampa tedesca. In tal caso, sarebbe la prima donna tedesca nello spazio.

Ciò che rende Rogge così speranzosa: il progetto è completamente finanziato, quindi non c'è bisogno di raccogliere altri fondi per il volo, ha detto. Il comandante della missione di tre o cinque giorni nelle regioni polari sarebbe Chun Wang, che viene dalla Cina e si è arricchito con le criptovalute. In un'intervista al broadcaster statunitense CNBC, Wang ha dichiarato di aver finanziato la missione. Né lui né SpaceX hanno detto nulla sull'importo.

Rogge sta attualmente ricevendo addestramento con gli altri tre membri dell'equipaggio negli Stati Uniti per il volo, previsto non prima della fine dell'anno. L'addestramento conferma la sua speranza che il volo avrà luogo, ha detto. "Quello che ho visto ora, come lavora SpaceX: veramente molto duro, molto mirato, molto motivato". Ovviamente, possono sempre esserci ritardi.

Se non dovesse funzionare, sarebbe ovviamente delusa, ha detto Rogge. "Ma penso che si dovrebbe sempre guardare al prossimo desafío". Inoltre, trae grande gioia dal suo lavoro attuale, un dottorato in robotica nell'Artico.

Aggiornamenti di Rabea Rogge su X Aggiornamenti dal sito web della missione di SpaceX

L'addestramento di Rogge con SpaceX rafforza la sua fiducia, poiché ha osservato il loro approccio dedicato e mirato. Nonostante i possibili ritardi, SpaceX continuerà a prepararsi per il volo, come indicato dagli aggiornamenti sul loro sito web.

Leggi anche: