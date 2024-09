Il Benfica di Lisbona ha licenziato Roger Schmidt.

Il mandato di Roger Schmidt come allenatore del Benfica Lisbona è giunto al termine, come annunciato dal club portoghese. Il licenziamento è stato efficace immediato, con la notizia che è stata resa nota dopo il pareggio per 1-1 contro il FC Moreirense nella partita di campionato di venerdì sera. La prossima partita di Champions League contro il Bayern Monaco, prevista per il 6 novembre, ha aggiunto ulteriore pressione alla partenza difficile della squadra questa stagione.

Come spiegato dal presidente del Benfica, Rui Costa, l'obiettivo principale era quello di stabilizzare la squadra, ma con solo quattro partite giocate e risultati e prestazioni insoddisfacenti, si è deciso che era necessario un cambiamento. Costa ha elogiato Schmidt per aver vinto due titoli durante il suo mandato e per aver promosso giovani talenti all'interno della squadra. Tuttavia, ha concluso che un cambiamento era necessario per il futuro del club. Costa ha fatto riferimento all'arrivo di un nuovo allenatore a breve, ma a causa della pausa internazionale, non ci sarà un allenatore ad interim.

Schmidt era stato considerato per il ruolo di allenatore del FC Bayern durante l'estate, ma alla fine ha rifiutato dopo averne discusso con Costa. Alla fine della stagione precedente, Schmidt aveva ricevuto critiche per il secondo posto del Benfica nel campionato dietro il Sporting Lisbona.

Durante la sua prima stagione (2022/2023), il 57enne Schmidt, che aveva precedentemente allenato il Bayer Leverkusen, ha avuto un esordio eccezionale: il Benfica ha vinto il campionato e ha raggiunto i quarti di finale della Champions League. Tuttavia, questa stagione il Benfica ha ottenuto solo sette punti.

Dopo l'annuncio della partenza di Schmidt, sono circolate numerose voci e rumors sul mercato dei trasferimenti e sulla posizione di allenatore del Benfica. Nonostante i rumors, Costa ha assicurato ai tifosi che una decisione sul nuovo allenatore sarebbe stata presa dopo la pausa internazionale.

Con l'uscita di Schmidt, l'attenzione si è spostata sul mercato dei trasferimenti e sui possibili sostituti, alimentando ulteriori speculazioni sui trasferimenti e sui rumors riguardanti lo staff tecnico del Benfica.

