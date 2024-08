- Il Bayern vince di nuovo contro il Tottenham con il ritorno di Kane.

Al ritorno di Harry Kane allo Stadio Tottenham Hotspur, il Bayern Monaco ha guadagnato ulteriore slancio per l'inizio della stagione. I campioni di calcio tedeschi hanno vinto il secondo test della settimana contro gli Spurs, 3:2 (3:1), sei giorni prima della partita di Coppa di Germania contro l'SSV Ulm, squadra di seconda divisione.

Ma il pubblico ha dovuto aspettare per vedere Kane: è entrato in campo solo all'80º minuto. La folla si è alzata in piedi quando è stato sostituito. Kane ha preso il bracciale da capitano da Joshua Kimmich, che aveva giocato in mezzo campo fino a quel momento - e molto attivamente. Il cannoniere storico degli Spurs ha subito sparato pericolosamente dopo un giro (84º), ma il suo tiro da 16 metri è finito fuori porta.

Upamecano, Gnabry e Müller hanno segnato

Una settimana prima, c'è stata una vittoria per 2:1 per la squadra di Monaco sotto il nuovo allenatore Vincent Kompany durante il viaggio in Corea del Sud a Seoul, senza Kane in vacanza. La squadra di Monaco è passata in svantaggio dopo pochi secondi grazie a Dejan Kulusevski, ma non è stato un colpo decisivo.

Dayot Upamecano (16º), Serge Gnabry (31º) e Thomas Müller (44º) con un colpo di testa hanno ribaltato il risultato prima della fine del primo tempo. Ci sono state molte sostituzioni nella seconda metà, con Tottenham che ha ridotto il distacco grazie a Lucas Bergvall (61º). Anche il lungo nazionale Timo Werner è stato sostituito dagli Spurs dopo la fine del primo tempo.

Naturalmente, tutti gli occhi erano puntati su Kane, 31 anni, che giocava per la prima volta dopo la sconfitta di Spagna nella finale dell'UEM quattro settimane fa. Entrambi, Kane e il difensore Eric Dier, che hanno raggiunto Monaco all'inizio dell'anno e hanno giocato nella seconda metà, sono stati ufficialmente salutati dal club della Premier League prima del calcio d'inizio.

"Io sono stato a Tottenham per 20 anni. Il club è parte della mia vita", ha detto Kane riguardo al suo ritorno emotivo. Ha anche menzionato che la sua schiena non gli stava più causando problemi. Nessuno dei candidati al trasferimento di Monaco, Matthijs de Ligt e Noussair Mazraoui, né il retrocesso Leon Goretzka, ha giocato.

Dopo la partita, il manager del FC Bayern Monaco Vincent Kompany ha espresso la sua soddisfazione per le prestazioni della sua squadra contro il Tottenham Hotspur, in particolare lodando la prestazione di Joshua Kimmich, che ha capitanato la squadra in assenza di Harry Kane. Dopo il ritorno emotivo di Kane allo stadio Tottenham Hotspur, ha dichiarato: "È stato fantastico tornare a Spurs e non vedo l'ora di contribuire alla stagione del FC Bayern Monaco".

