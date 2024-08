Il Bayern sta affrontando un grosso doppio pacchetto di trasferimenti.

Dal Consiglio di Sorveglianza arriva un messaggio chiaro: prima che il FC Bayern Munich possa continuare a fare acquisti, i giocatori devono lasciare il club. Questo sembra ora essere implementato, poiché i decisori hanno chiuso un pacchetto multimilionario con Matthijs de Ligt e Noussair Mazraoui.

Il Bayern Munich deve affrontare le prime cessioni di giocatori. Il campione tedesco di calcio ha apparentemente raggiunto un accordo con il Manchester United per il trasferimento del difensore centrale Matthijs de Ligt e del terzino destro Noussair Mazraoui. La coppia dovrebbe portare 60 milioni di euro al FC Bayern, con altri 10 milioni possibili attraverso bonus. Lo riferisce il portale "The Athletic", che appartiene al "New York Times".

De Ligt dovrebbe firmare un contratto di cinque anni con United, con un'opzione per un'ulteriore stagione. Il club di Monaco di Baviera aveva portato il nazionale olandese dalla Juventus Turin nell'estate del 2022 per 70 milioni di euro. Mazraoui era arrivato da Ajax Amsterdam nel 2022.

Il club di Monaco di Baviera avrebbe così soddisfatto la richiesta del presidente onorario Uli Hoeneß, che aveva imposto un blocco degli acquisti. Prima devono essere venduti i giocatori, aveva detto Hoeneß. Finora, i Bayern hanno speso circa 130 milioni di euro per Joao Palhinha, Michael Olise e Hiroki Ito. Inoltre, il prestito Josip Stanisic è tornato come doppio vincitore dal Bayer Leverkusen. Ito, per il quale il FC Bayern deve trasferire fino a 30 milioni di euro al VfB Stuttgart, ha tuttavia subito una frattura metatarsale nella preparazione e non sarà disponibile per l'allenatore Vincent Kompany per un po' di tempo.

Ci sono state recentemente notizie contrastanti su un presunto interesse del campione di record per il difensore centrale di Leverkusen Jonathan Tah. Secondo le informazioni di "Kicker", il FC Bayern si è allontanato dall'impegno del nazionale in questo periodo di trasferimento - indipendentemente dalla realizzazione di partenze di alto profilo. Con Dayot Upamecano, Minjae Kim e Eric Dier, il FC Bayern avrebbe solo tre centrali di alto livello rimasti in caso di partenza di De Ligt fino al ritorno di Ito.

